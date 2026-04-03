Özgür Özel: İleride herkes darbeyi püskürten CHP'lileri hatırlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de açıklamalarda bulundu.

Özel, Alsancak'ta bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen Romanlar Buluşması'na katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Roman Yurttaş Meclisi üyeleriyle bir araya geldiği basın toplantısında konuşan Özel, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan ve yoksulluktan bahsetti.

Özel, Türkiye'nin büyük bir yoksulluk yaşadığını, CHP iktidarında sosyal demokrat politikaların hayata geçirileceğini söyledi.

"SOSYAL DEMOKRAT BİR MÜDAHALEYE İHTİYAÇ VAR"

Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de büyük bir yoksulluk yaşanıyor. Tarihte ilk kez yaşanıyor. Eskiden bir memur 5-10 yıl çalışınca bir araba, en geç emekli ikramiyesinde ev sahibi oluyordu. Artık babadan miras kalmıyorsa bir memurun, işçinin, asgari ücretlinin bunlara sahip olma şansı yok. Öyle bir yoksulluk var ve burada sosyal demokrat bir müdahaleye ihtiyaç var. İspanya'da Pedro Sanchez ne yaptıysa biz de iktidara gelince aynısını yapacağız. Almanya'da yaşayan Türkler bazen Türkiye'ye geldiklerinde 'Almanya'da sol partiye oy veriyoruz Türkiye'de iktidara veriyoruz' diyenlere kızıyorlar. Kızmasınlar, biliyorlar ki göçmenler, kırılgan gruplardır. Sosyal adalet olsun, gelirine göre kira ve vergi ödemek istiyor. Bunu sol partiler yapıyor. Eğer biz bunu yaparsa o amca Türkiye'de de sol partiye oy verir. Ben seçim zamanı 'Karşınızda oturacağım, hesap vereceğiz ve size yemek ısmarlayacağım' demiştim. Yoksulluğun kadar olmaktan çıkarıldığı yeni bir yürüyüşe ihtiyaç var. Bunun adı CHP iktidarı. Sözün arkasına bütçesini koyma meselesi."

Özel daha sonra Konak Belediyesi'nin Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi açılışına katıldı.

"MAHKEME SALONU, BİZİM YARGILADIĞIMIZ BİR ALANA DÖNÜŞTÜ"

Açılışta konuşan Özel, şunları söyledi:

"Yanlışa yanlış diyoruz. Manavgat'taki görüntülere ilk tepkiyi verdik, soruşturmayı açtık. Hem mevcut hem önceki başkanı partiden ihraç ettik. Yanlış yapanın üzerine gideriz kimsenin şüphesi olmasın. Bizim iktidar yürüyüşümüzü kesmek için geleceğin iktidarına darbe yapmayı göze alanlar, attıkları iftiraların hiçbiri iddianamede yer almıyor. Böyle bir ortamda başlayan duruşmanın ara kararında 18 arkadaşımız özgürlüğüne kavuştu. Bundan sonraki ara kararlarda bu sayının artacağını da göreceğiz. Mahkeme salonu, bizim yargıladığımız bir alana dönüşmüştür. Ben bunu söyledikten 6 ay sonra çıktı iddianame ve o çirkin onlarca yalanın biri bile doğru çıkmadı. Pozitif gündemler yaratan bu açılış törenlerini yapmaya devam edeceğiz."

"HERKES, DARBEYİ PÜSKÜRTEN CHP'LİLERİ HATIRLAYACAK"

Mustafa Bozbey dahil 59 kişinin gözaltına alındığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyon hakkında da konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı: