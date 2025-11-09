Özgür Özel, İlham Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesine ilişkin CHP'den yazılı açıklama yapıldı.

CHP lideri Azerbaycan'ın Zafer Günü'nün 5. yıl dönümünü kutladı.

Özel, iki ülkenin tarihi bağlara sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın sevincini de üzüntüsünü de derinden hissettiklerini vurguladı.

İki lider, Cumhuriyet Halk Partisi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

CHP lideri Özel, ayrıca, daha önce Kuzey Kıbrıs'ta bir araya geldiği Azerbaycan Zafer Şehit Evlatları Grubu'nun durumunu sordu.

Cumhurbaşkanı Aliyev de bu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, onların iki ülkenin de çocukları olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, CHP lideri Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Azerbaycan'a ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.