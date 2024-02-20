Özgür Özel: İliç'te insanların canına kastetmenin bedeli 16 milyon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Sözlerine Erzincan İliç'te geçen hafta yaşanan maden faciası hakkında konuşarak başlayan Özel, bölgeye giden parti heyetinin yazdığı rapordan bahsetti.

İktidar medyasının gösterdiğinin aksine bölgede bir doğal afet/heyelan yaşanmadığını vurgulayan Özgür Özel, insan hayatını hiçe sayan şirketlerin maden atıklarını bir bölgeye dağ gibi yığması nedeniyle 9 işçinin para kazanma hırsının kurbanı olduklarını söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Özel, Soma'da 2014'te 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayı hatırladığını söyledi.

İliç'te facianın uzun süredir beklendiğni ve gerekli uyarıların bölge halkı tarafından defalarca yapıldığını belirten Özgür Özel, "Nasıl bir felaketin daha kenarından geçtiğimizin de hepimizin bilincinde olması lazım. Bu mesele aslında herhangi bir demokraside turnusol kağıdı gibidir ve bu yaşandığında iktidarın özrü, özeleştirisi onu kurtarmaz. Başka ülkede bakan, başbakan istifa eder" diye konuştu.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir medya düzeni, bastırılmış sesler ve gündemin değiştirilmesiyle karşı karşıyayız ki biz de hep o bölgeye dikkat çekti. Yaklaşık 3 yıl önce siyanür sızıntısı oldu, o zaman geçici olarak kapatıldı ancak şirkete para cezası kesildi ve sadece aylar sonra bu şirkete de vergi affı getirdiler. 16 milyon TL ceza kestiler, 222 milyon TL vergi affı uyguladılar."

BAHÇELİ'YE MURAT KURUM TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, maden şirketine verilen 'ÇED gerekli değildir' raporuyla ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aklamaya çalışmasına da tepki gösteren Özel, "Genel müdürün imzasında Bakan Kurum'u sorumlu olmadığını söylüyorsun. Genel müdür, Bakan Murat Kurum adına imza atıyor. Belge, bunun tek sorumlusunun Kurum olduğunu söylüyor. Eğer Bakan adına atılan imzayla İliç'te bunlar yaşandıysa ve hâlâ 'Bakan sorumlu değil' diyorsan ben bunu sizlerin vicdanınıza bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, iktidarı eleştirmeye ekonomi üzerinden devam etti. Özel, iktidarın ekonomide yaptığı hataları 'rasyonel politika' diye sunduğunu ancak birçok şirketin kendilerine verilen teşvikler ve vergi affıyla zengin bir zümre oluşturduğunu söyledi. Bu şirketlere dolar alınmaması gerektiğinin söylendiğini ve bu yüzden KKM sisteminin geliştirildiğini belirten Özgür Özel, sistemin bedelini ise emeklilerin ve diğer dar gelirli toplum kesimlerinin ödediğini söyledi.

İktidarın seçimlerde yurttaşlardan bir uyarı almaması halinde 1 Nisan'dan sonra bir felaket yaşanacağını belirten Özel, eleştirilerine OECD verileriyle devam etti.

OECD'nin ev kiralarıyla ilgili analizini gündeme taşıyan Özgür Özel, 2015'ten 2023'e Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 530 arttığını, üye ülkeler arasında Türkiye'den sonra en yüksek artışın yüzde 70 ile Macaristan'a ait olduğunu dile getirdi.

14 Mayıs'taki seçimler öncesi Erdoğan'ın, Bahçeli'nin ve Cumhur İttifakı'nın temel söyleminin, "Yoksulsun, güvencesizsiz ama biz oy vermezsen bayrak inecek" olduğunu belirten Özel,

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