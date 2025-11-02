Özgür Özel: İlk sandıkta Türkiye'nin yönetimini alacak ve doğru bir yöne doğru götüreceğiz

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu düzenlendi.

Maratonun başlama işaretini CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi.

Maratonda 15,5 kilometre koşan Özgür Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, "Yüreğimiz çok buruk. Çünkü bu maraton, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maratonu. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton. Bu maratonun ev sahibi 12 metrekarelik bir hücrede burayı izliyor. Bütün dünyadan koşucular geldi buraya. Bütün dünyadan maraton meraklıları geldi. Koşarken gördünüz, kolumuza girip "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nerede?" diye soruyorlar. Maalesef, 'Hapiste ama çıkacak. Onun yerine koşuyoruz' diyoruz" dedi.

"Tüm Türkiye'den İstanbul'a gelenler, dünyadan gelenler ve İstanbul'un bütün renkleriyle birlikte koştuk. Spor bu anlamda çok önemli. İlgi gösteren Tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz" diyen Özel, şunları söyledi:

"Bir kentin, ne kadar dünya kenti olduğu meydanlarından belli olur, maratonundan belli olur, orada yapılan uluslararası organizasyonundan, verilen konserlerden belli olur. 2019'dan bu yana İstanbul ne kadar markalaşıyor diye bakarsanız, İstanbul doğru ve iyi bir yolda gidiyor. Ama maalesef Türkiye tersine bir yolda gidiyor. İstanbul'u doğru yola sokanlar, inşallah ilk sandıkta Türkiye'nin yönetimini alacak ve doğru bir yöne doğru götüreceğiz."