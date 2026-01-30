Özgür Özel: İmamoğlu İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal'da konuştu.

İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın projesi olan Kartal Kaper Sitesi Teslim Töreni'nde konuşan Özel, gündeme dair de değerlendirmelerde bulundu.

Önümüzdeki hafta deprem bölgesine gideceğini belirten Özel, iktidarın deprem kentlerindeki uygulamalarını eleştirdi:

"Sözünü tutmayıp mahçup olacağı yerde 3 yıl sonra sözünün yüzde 50'sini tutmuş, özür dileyeceğine böbürlenen bir iktidarla karşı karşıyayız. İnsanların önüne anahtar verirken boş senet koydular. Afet kanununa göre faiz alınmaz, faiz kısmı da boş. Boş senede imza istiyor ve bunu sorduk. Tek cevap yok, muhattabımız Erdoğan, cevap yok. Bugün bana sormuşlar, sizin yaptığınız kentsel dönüşüm projesi var mı diye, işte var. Senin döneminde mağdur olan bin 500 kişiye anahtar dağıtıyoruz. İlk evi martta teslim ediyoruz. 2026'da ilk kooperatifin tamamını teslim ediyoruz."