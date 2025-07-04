Özgür Özel: İmamoğlu'na en son roketatarla saldıracaklar!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, asgari ücrete ilişkin kanun tekliflerinin bulunduğunu belirterek Meclis'in bu kanun teklifini görüştükten sonra tatile girmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı milletvekillerine seslenen Özgür Özel, "Milletvekili özlük haklarının adı geçince hemen kıpırdamaya başlıyoruz. Hiç kavga mavga kalmıyor Meclis'te. Emekli deyince, asgari ücretli deyince kafa çeviriyorsunuz" ifadesini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan CHP Genel Başkanı Özgür Özel / Fotoğraf: CHP

Özel, Ekrem İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının sorulması üzerine "Ekrem İmamoğlu'nu risk olarak ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. En son roketatarla saldıracaklar" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Malum biz Saraçhane'de 100. gün 100 kara günü anlatmak üzere toplanmışken 1 Temmuz akşamı doğalgaza yüzde 25'lik bir zam yaptılar. Ve öyle bir şey ki, her şey bir yana. Yani ekonomistler diyor ki, doğrudan etkisi tam yarım puandır enflasyona.

Tabii harcandıkça ve tüketilecekse, bu doğrudan etkinin üstüne, sahadaki etkisi fiili etkisi de ölçülecek. Ama yapılan iş o kadar onur kırıcıdır ki, zaten TÜİK Enag'ın yani gerçek enflasyon rakamlarını ölçen akademisyenlerin ilan ettiğinin çok altında enflasyon rakamları ilan ediyor ve bunu ilan ederek Enag yüzde 68 bulmuşken yıllık enflasyonu, TÜİK yüzde 35 buluyor. Vatandaş zaten enflasyonun yüzde 100'den altında olduğunu çarşıda pazarda kabul etmiyor.

Biz Mmuhalefet partisi diliyle yüzde 65 enflasyon var mı dediğimizde lafa bizim daha ağzımıza tıkıyor, geçen senenin iki katı diyor vatandaş.

Fotoğraf: CHP

Yani sokaktaki enflasyon çocuk pijamasında, patateste, marulda yüzde 100 zaten. Vatandaşın kendisini etkileyen, asgari ücretliyi etkileyen enflasyon yüzde 80'in altında değil. TÜİK bunu yüzde 35 olarak hesaplıyor ve zamlar buna göre verilecek.

Bunda bile doğalgaz zammını 1 Temmuz'u bekletip milletin cebinden yüzde yarım daha çalmanın 38 lira daha çalmanın hesabını yapıyorlar. Bu olabilecek bir şey değil, kabul edilebilecek bir şey değil. Onur kırıcı bir şey.

"KANUN TEKLİFİMİZ VAR"

Memur emeklileri için de seyyanen zam içeriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te 8000 lira seyyanen zam sözü var. O sözü tutmadı. Hadi bu seneye zamlamayalım. O 8000, bu 8000, 16.000, hiç bu seneye dair bir artış yapmadan geçen sene ve bu senenin sekizer bin liralık Tayyip Erdoğan'ın verdiği devlet sözünü hayata geçiren ve memur emeklileri için 16.000 seyyanen zam verilmesi gerektiğini öneriyoruz.

Kanun teklifimiz de asgari ücrete yöneliktir. Asgari ücrette biliyorsunuz biz aslında ocak ayında bütün hesapları enine boyuna yapıp bu işin gereği 30, 30'un altında biz yokuz demiştik.

22.000 küsur lira verdiler ve bütün gerçekleşmeler oldu. Şimdi gelinen noktada enflasyonu ve geçen sene için yüzde 4, bu yılın ilk 2 ayı için olan yüzde 2'lik,yüzde 3.2 ve yüzde 2'lik refah payları hesaplandığında 30.254 lira olması gerekiyor asgari ücretin. Ve buna yönelik kanun teklifimiz var.

"EMEKLİ DEYİNCE, ASGARİ ÜCRETLİ DEYİNCE KAFA ÇEVİRİYORSUNUZ"

AK Parti milletvekilleri gidip de sokakta insanların suratına nasıl bakacak? Asgari ücret teklifinin görüşmeden nasıl gidersiniz?

Bu yasa 15 gün içinde bu kanun 15 kere çıkar.

Milletvekili özlük haklarının adı geçince hemen kıpırdamaya başlıyoruz. Hiç kavga mavga kalmıyor Meclis'te. Emekli deyince, asgari ücretli deyince kafa çeviriyorsunuz. Komisyon toplanır, iki saat sürmez, iki gün sonra da Meclis'ten geçer."

"EN SON ROKETATARLA SALDIRACAKLAR"

Özel, basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlarda şunlar söyledi:

"Demek ki açık kaynaklardan elde edilebilecek haber yok. Ancak başsavcılık doğrudan Cumhurbaşkanı'na bilgi veriyor. Hiçbir yönetici yargılanmaktan muaf değildir. Tunç Soyer, 99 kişiyle birlikte tutuklanmaya sevk edildi. En büyük kötülüğü adalet duygusunu sarstıkları için bu ülkeye yapıyorar. En büyük iyiliği ise hırsızlara yapıyorlar.

Bir kez daha söylüyoruz. Yargılanmaktan kaçmayız. Tutuksuz yargılamanın esas olması gerekiyor. Diploma davasının eklerine üniversitenin cevabı geldi.

Ekrem İmamoğlu'nu risk olarak ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. En son roketatarla saldıracaklar.

"TELEVİZYON KAPATMAK HALKIN CEZALANDIRMAKTIR"

Bir yandan silah bırakılıyorsa bu olumlu bir şeydir. Bununla ilgili yapılması gerekenleri herkes biliyor. Silahların tamamen ortadan kaldırılması en büyük temennimiz. Silahların bırakılması konusunda ne kadar destek veriyorsak Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da destek veriyoruz.

Halk TV ve Sözcü TV kapatma cezasına maruz kalması rejimin muhalefeti susturmaya kafayı takmaları anlamına geliyor. Bu on günlük süreçte 13 tane mitingimiz var. Bunlar yayınlanmasın istiyorlar. Halk 19 Mart darbecilerinin değil, özgür gazetecilerin yanında. Televizyon kapatmak halkın cezalandırmaktır"

Özel'in ardından konuşan Seyit Aslan ise şunları söyledi:

"Bu ülkenin gerçek değerlerini yaratan, işçi arkadaşlarımızın iktidar tarafından açlığa mahkum edilemesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bu ülkede emeklilerin durumu kanayan bir yara. Bir infaz yasası gündemdeydi. Saray rejimi her defasında yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu ülkede gerçek anlamda özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç var."