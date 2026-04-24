Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından, geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'i de burada ziyaret etti.

Özel saat 11.00'de Silivri Cezaevinden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonrası Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

Özel'in Bozbey ziyareti sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.