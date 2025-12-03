Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Hafta sonu düzenlenen kurultayda geçerli oyların tamamını alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyarat edecek.

Özel, İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.

CHP'nin liderinin ziyaret sonrası bir açıklama yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Özel, ziyaretin ardından akşam Güngören'de 73.'sü gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.