Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün gün içinde Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Özel akşam ise Güngören'deki mitinge katılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta sonu düzenlenen kurultayda geçerli oyların tamamını alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel bugün partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyarat edecek.
Özel, İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüşecek.
CHP'nin liderinin ziyaret sonrası bir açıklama yapması ve gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.
Özel, ziyaretin ardından akşam Güngören'de 73.'sü gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.