Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Hafta sonu düzenlenen kurultayda geçerli oyların tamamını alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı olan Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel, İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüştü.

CHP lideri, ziyaret sonrası bir açıklama yaptı. Özel, ziyaretin ardından akşam Güngören'de 73.'sü gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.