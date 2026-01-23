Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti: Hukuki mücadelemiz de siyasi mücadelemiz de sürecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özel, yerine kayyum atanan ve bugün görülen "kent uzlaşısı" davasında 6 ay 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasını da takip etti.

Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

Özel'in yanında Ahmet Özer ve Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı.

"HEM SİYASİ HEM HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer ve avukatları, tüm komik iddiaları perişen ettiler. Mahkeme heyeti bu iddialar karşısında diyecek bir şey bulamadı. O kayyumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Hukuken de siyaseten de bu mücadele sürecek. Bahçeli kitabını örnek gösteriyor, yazdığı rapor Meclis komisyonunda görüşülecek, Meclis Başkanı Özer'den katkı isteyecek ama Özer 'terör örgütü üyesi' olacak."

"8,5 AYDIR İDDİANAME BEKLENİYOR"

CHP'li tutuklu belediye başkanlarının aylardır iddianame beklediğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"8,5 aydır iddianame bekleniyor. Tayyip Bey'in seçtiremediği belediye başkanlarını savcı eliyle seçtirmeye yönelik kumpaslar artık mide bulandırdı. Nerede sayılar yakın, Şile'de yakın. Acaba 2 kişiyi kandırıp belediyeyi alır mıyız diye düşünüyorlar. Utanmazlığın dik alasıyla karşı karşıyayız. Rıza Akpolat'tan Zeydan Karalar'a hepsinin tutuksuz yargılanması lazım. Eninde sonunda her şey ortaya çıkacak."

"'HASAN MUTLU AK PARTİ'YE GEÇSİN, DIŞARI ÇIKARALIM' SÖZLERİ KAYITLI"

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun eşine bir telefon geldiğini ve arayan kişinin, "Ak Parti'ye geçmeye söz versin dışarı çıkaralım" şeklinde sözlerinin kayıtlı olduğunu belirten Özel, savcılara da çağrı yaptı:

"Hasan Mutlu Ak Parti'ye geçmeye söz versin, onu dışarı çıkaralım şeklinde eşiyle yapılan telefon görüşmesi kayıt altında. Savcılara da buradan çağrı yapıyorum. Düşünün ki Hasan Mutlu'ya iftira atanlar dışarı çıkıyor. Devlet Bey kendisi Emin Sönmez ile konuşsun. Savcı, Emin Sönmez'e 'Hasan Mutlu'ya iftira atarsan dışarı çıkarsın' demiş. Emin Bey belki onu beklemeden dışarı çıkarıldı ama diğerlerinin durumu da ortada."

"FURKAN'A BOYUN EĞDİREMEDİLER"

"Furkan Karabay kardeşim, dördüncü kez 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu' diyorlar. Bilgi yanıltıcı ise neden iddianamede? Beceriksiz, vasıfsız adamların beceriksizlikleri paçalarından akıyor. Haber yapanları da içeri atıyorlar. Bir kez daha tutuklama istemişler. Furkan'a boyun eğdiremeyenler onu hapsetmek istiyorlar."

DİPLOMA KARARI: UTANACAKLAR

Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine karar verilmesiyle ilgili de konuşan Özel, şunları kaydetti: