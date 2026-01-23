Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti: Hukuki mücadelemiz de siyasi mücadelemiz de sürecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. "Hem hukuki hem siyasî mücadelemiz sürecek" diyen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine karar verilmesiyle ilgili ise "Günü geldiğinde bu karardan pişman olacak ve utanacaklar" şeklinde tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 10 aydan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Özel, yerine kayyum atanan ve bugün görülen "kent uzlaşısı" davasında 6 ay 3 ay hapis cezasına mahkum edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasını da takip etti.
Özel, ziyaretin ardından cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.
Özel'in yanında Ahmet Özer ve Dilek Kaya İmamoğlu da yer aldı.
"HEM SİYASİ HEM HUKUKİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Özgür Özel, şunları söyledi:
"Mahkemeye verdikleri talimat belliydi. Bugün Sayın Ahmet Özer ve avukatları, tüm komik iddiaları perişen ettiler. Mahkeme heyeti bu iddialar karşısında diyecek bir şey bulamadı. O kayyumun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Hukuken de siyaseten de bu mücadele sürecek. Bahçeli kitabını örnek gösteriyor, yazdığı rapor Meclis komisyonunda görüşülecek, Meclis Başkanı Özer'den katkı isteyecek ama Özer 'terör örgütü üyesi' olacak."
"8,5 AYDIR İDDİANAME BEKLENİYOR"
CHP'li tutuklu belediye başkanlarının aylardır iddianame beklediğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:
"8,5 aydır iddianame bekleniyor. Tayyip Bey'in seçtiremediği belediye başkanlarını savcı eliyle seçtirmeye yönelik kumpaslar artık mide bulandırdı. Nerede sayılar yakın, Şile'de yakın. Acaba 2 kişiyi kandırıp belediyeyi alır mıyız diye düşünüyorlar. Utanmazlığın dik alasıyla karşı karşıyayız. Rıza Akpolat'tan Zeydan Karalar'a hepsinin tutuksuz yargılanması lazım. Eninde sonunda her şey ortaya çıkacak."
"'HASAN MUTLU AK PARTİ'YE GEÇSİN, DIŞARI ÇIKARALIM' SÖZLERİ KAYITLI"
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun eşine bir telefon geldiğini ve arayan kişinin, "Ak Parti'ye geçmeye söz versin dışarı çıkaralım" şeklinde sözlerinin kayıtlı olduğunu belirten Özel, savcılara da çağrı yaptı:
"Hasan Mutlu Ak Parti'ye geçmeye söz versin, onu dışarı çıkaralım şeklinde eşiyle yapılan telefon görüşmesi kayıt altında. Savcılara da buradan çağrı yapıyorum. Düşünün ki Hasan Mutlu'ya iftira atanlar dışarı çıkıyor. Devlet Bey kendisi Emin Sönmez ile konuşsun. Savcı, Emin Sönmez'e 'Hasan Mutlu'ya iftira atarsan dışarı çıkarsın' demiş. Emin Bey belki onu beklemeden dışarı çıkarıldı ama diğerlerinin durumu da ortada."
"FURKAN'A BOYUN EĞDİREMEDİLER"
"Furkan Karabay kardeşim, dördüncü kez 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçu' diyorlar. Bilgi yanıltıcı ise neden iddianamede? Beceriksiz, vasıfsız adamların beceriksizlikleri paçalarından akıyor. Haber yapanları da içeri atıyorlar. Bir kez daha tutuklama istemişler. Furkan'a boyun eğdiremeyenler onu hapsetmek istiyorlar."
DİPLOMA KARARI: UTANACAKLAR
Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine karar verilmesiyle ilgili de konuşan Özel, şunları kaydetti:
"Doğru düzgün yargılama yapacak davalara tesir ediyorlar, idare mahkemelerine bulaşmıyordu. Biz bu heyetin ne olduğunu biliyoruz. Onlar da kendilerinin ne olduğunu biliyorlar. İlk kez bir cezaevinde idare mahkemesi görüldü. Bunu zaten bekliyorduk ama onlar kendi diplomalarını inkar ettiler. Günü geldiğinde bu karardan pişman olacak ve utanacaklar. Benim de Ahmet Özer'in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarımıza veremeyecek bir cevabımız yok. Onlar düşünsün.
Davalıyı, yani davacıyı, dava edeni çağırıp 'anlat derdini' demek yerine 'sen bekle, ben hapishanede geleceğim, mahkemeni göreceğim' diyor. Olmayacak işler. Perşembe geleceği çarşambadan bellidir. Bunu bekliyorduk. Ama o arkadaşlar kendi diplomalarını inkar ettiler, ettikleri yemini inkar ettiler, cübbelerinin önünde düğme olmamasını inkar ettiler. AKP'nin kara rejiminin önünde düğme ilikleyenlerin günü geldiğinde verdikleri bu karardan pişman olacaklarını, utanacaklarını, savunamayacaklarını, yarın öbür gün o heyettekilerin çocukları hukuk okur, önlerine babalarının verdiği karar düşer bir gün. 'Baba sen bu kararı nasıl verdin ya?' sorusuna ne cevap verecekler, onlar düşünsün.
Benim de Ahmet Özer’in de Ekrem İmamoğlu'nun da evlatlarına cevabını veremeyeceğimiz soru yok. Onlar düşünsün evlatlarına ne cevap verecekler? Biz mücadeleye devam ediyoruz. AKP'nin kara düzeni de 'AK Toroslar' çetesi de darmadağın olacak. Yerine halkça, halktan yana bir düzen kurulacak."