Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasına mektubunu paylaştı

CHP lideri Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babasıyla ilgili yazdığı mektubu paylaştı.

Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında açıklamalarda da bulunan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla ilgili kendisine yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mektupta "Tarlasını kazıyorlar, kendisine ait olmayan komşu tarlada buldukları kuyuda dedektörle 'ELİNİN KÖRÜNÜ' arıyorlar. Bir avuç muhterisin geçmişte kötülü potansiyellerini öğrenmiş oldukları metodlar ile başka tarlalara bir şeyler gömerek mal etme çabasına geçerler diye düşünmeden edemiyorum" ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile birlikte olan fotoğrafları da paylaşımına ekleyen Özel'in paylaşımı şu şekilde:

İMAMOĞLU'NDAN ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından Özel'e teşekkür ederek, "Bu zor günlerde Babamdan ilgisini, alakasını, hürmetini esirgemediği için en kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. Var olun değerli Genel Başkanım" ifadelerini kullandı.