Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ı övdü; "İşbirliğine devam" mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Özgür Özel, 'baba evi' çağrısını tekrarlarken çeşitli nedenlerle partiden uzaklaşan ancak çağrıya icabet edip geri dönenlere teşekkür etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Özel, Eğitim-İş'in raporundan bahsetti. Öğretmenlerin yüzde 70'den fazlasının geçinmek için ikinci iş yaptığını ya da borç aldığını belirten Özel, öğretmenlik meslek kanununun daha iyi hale getirilmesi çağrısı yaptı. Özel, öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi ve mülakatın kaldırılması gerektiğini söyledi.

TAHİR ELÇİ MESAJI

8 sene önce Diyarbakır'da katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'yi anan Özgür Özel, Elçi'nin davasının sürüncemede bırakıldığını belirtti ve "Elçi ailesi adaleti bulduğuna inanana kadar ve cinayetin aydınlatılması Türkan Elçi'nin içine sinene kadar bu işin takipçisi olacağız. Cinayeti işleyen eller yargılanana kadar olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NA BİR TEŞEKKÜR DAHA

İstanbul'da Büyükdere'de katıldığı açılıştan bahseden Özel, "Adında Atatürk olan bir yer açtık. Bir tarafı eğitim kurumu, bir tarafı yeşillik. Oraya emek veren ve belediye binası teklifine direnen belediye başkanlarımıza ve İstanbul'da yaptığı muhteşem işlerle İstanbulluların teveccühünü kazanan Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

"İBB gibi CHP'li belediyeler sosyal belediyeciliğin kitabını yazmaya devam ediyor. Ben dahil bu kadar yakından takip ediyor olmama rağmen bilmediklerim olduğunu öğrendim" diyen Özel, ABB'nin sosyal belediyecilik faaliyetlerini saydı.

YEREL SEÇİM İÇİN 'İŞBİRLİĞİ' MESAJI

Yerel seçimlere yönelik 'işbirliği' mesajı da veren Özel, "Bu belediyeleri İstanbul'da İstanbul ittifakıyla, genel olarak güzel, iyi, dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçlerde de siyasi partilerle işbirliğini konuşmaya ve daha fazla belediyeyi kazanmak için yapacağımız işbirliğine bütün partileri davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel daha önce de 'ittifak' kelimesi yerine 'işbirliği' ifadesini kullanacağını söylemişti.

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