Özgür Özel, İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ailesini ziyaret etti
Özgür Özel, 26 Mayıs'ta tutuklanan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun Düzce'deki ailesini ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce mitingi öncesinde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun Düzce Gümüşova Halilbey köyünde bulunan ailesini ziyaret etti.
Ziyaretin öncesinde veya sonrasında bir açıklama yapılmadı.
İBB soruşturması kapsamında 2 kez gözaltına alınan Kasapoğlu, 26 Mayıs'ta tutuklanmıştı.