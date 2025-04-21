Özgür Özel'in 23 Nisan programı belli oldu: TBMM'deki resepsiyona katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı belli oldu.

Buna göre Özel, Birinci Meclis önünden yurttaşlara hitap edecek, ardından Anıtkabir’e yürüyecek.

Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğuna tepki olarak akşam TBMM’de düzenlenecek resepsiyona ise katılmayacak.

TBMM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK

Özel, saat 09.15'te Anıtkabir'deki resmî törene katıldıktan sonra saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapacak.

Özgür Özel, saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak. Özel’in yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden yurttaşlara hitap etmesi de bekleniyor.

CHP lideri Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki olarak Meclis’te akşam düzenlenen resepsiyona ise katılmayacağı öğrenildi.