CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, bekle" dediği dosyayı açıkladı. Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu belirtti. Özel, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktardı. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaştı.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Murat Kapki, Mücahit Birinci ile konuşmasında: “Cem Küçük, Fuat Uğur ve Nedim Şener hep benim hakkımda yazı yazıp konuşuyor dedim. ‘O iş bende.’ dedi. ‘Ben halledeceğim.’ dedi. ‘Ben bunları söylemezsem çıkamıyor muyum?’ dedim. ‘Senin tercihin’ dedi."

Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Nedim Şener ile Mücahit Birinci arasında tartışma çıktı.

Nedim Şener, sosyal medya hesabından yaptıpı paylaşımda, "Lan Özgür Özel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım. Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız. Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor. Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma" ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci ise Şener'in paylaşımını alıntılayarak, şunları söyledi: "Ulan g..! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı fetöcümü sandın? Sen kimsin ki ben senin ismini kullanacağım. Kendini nereye koyuyorsun? Seni geçenlerde aramıştım, paçadan akıtıp keke küke konuşuyordun. Sana ne dedim? Ben avukatım istediğime giderim istediğimle görüşürüm mesleğimi yaparken senden mi izin alacağım? Şimdi gidip ifademi vereceğim. İstediğin zaman istediğin yerde de senin ifadeni alırım sıkıntı yok."

Nedim Şener ise şu yanıtı verdi: "Adını başına adını yazmışsın öyle devam edeyim; Bay g…! İstanbul C.Savcılığı’nın açtığı soruşturmaya “müşteki” olarak dilekçe vereceğim orada karşılaşırız. Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa. Murat Kapki yemler diye koşa koşa gidip görüşmeye utanmadın mı? Orada bu pis ağzınla adımı andıysan hukuk önünde hesabını sorarım."

Mücahit Birinci ise Şener'in sözlerine, "Belli ki sen de bu operasyonun bir parçasısın ve atladın bilip bilmeden mevzuya Kemalistliğin tuttu. Kodlarına döndün. Mevzun babamla biliyorum" cevabını verdi.