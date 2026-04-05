Özgür Özel'in ara seçim çağrısıyla ilgili kim, ne söyledi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim ile ilgili yaptığı çağrı siyasette yankı buldu.

Özgür Özel, 31 Mart Salı günü CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa'nın, ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı’nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkması ile birlikte çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size" açıklamasını yaptı.

Özel'in ara seçim çağrısının ardından siyasi partilerden açıklamalar geldi.

AKP: CHP AĞIR YENİLGİYLE KARŞI KARŞIYA KALIR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Seçim olsa bu CHP yönetimi yine çok ağır bir yenilgiyle karşı karşıya kalır" iddiasında bulundu.

Çelik, , CHP'nin en büyük sorununun CHP yönetimi olduğunu, Türk siyasi hayatının böyle bir sorunu bulunmadığını öne sürdü.

Seçimlerin nasıl yapılacağının, demokrasinin kurallarının, Cumhuriyet'in temel değerlerinin son derece açık ve ortada olduğunu belirten Çelik, "Yıllarca Cumhuriyet'in temel değerlerini suni ve sahte rejim krizleri çıkararak kendi politik ihtiyaçları, çıkarları için istismar ettiler. Aynı şeyi Atatürk'e yapıyorlar" diye konuştu.

MHP: ÖNCELİĞİMİZ SEÇİM DEĞİL

3 Nisan'da, Meclis'te parlamento muhabirleriyle bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin, "Özgür Bey 22 milletvekilini ikna edip istifa ettirebilecek mi? Şu anda CHP'nin çok daha farklı sorunları var. Onlarla uğraşıyorlar. Biz de yakinen takip ediyoruz" dedi.

Kılıç, şunları söyledi: "Genel başkanımız zaman zaman Özgür Bey'e bu konularda yol da gösteriyor, 'biraz toparlanın' diyor. Biz Türkiye'nin demokrasisi ve gelişmesi açısından güçlü bir muhalefet olmasını istiyoruz. O sebeple de çok mümkün görmüyoruz ama gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu anda bunları konuşmak için çok erken."

Parti olarak istikrarlı hareket ettiklerini, iç cephedeki tahkimi bozacak yanlış bir adımın "felaket" olabileceğini belirten Kılıç, "Terörsüz Türkiye meselesi bizim birinci gündemimiz. Bunun üzerinde hakikaten gece gündüz kafa yoruyoruz. Genel başkanımız çok ciddi adımlar atıyor. Bizim önceliğimiz bu. Seçim falan değil" diye konuştu.

DEM PARTİ: CHP'NİN ÇAĞRISI EN DOĞAL HAKKI

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisinin (SYKP) kongresinde konuya ilişkin açıklamalarda bulunun DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Erken seçim talebi bütün partilerin en doğal hakkıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir çağrı yapması onun en doğal hakkıdır. Bütün partiler bunu yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin niye erken seçim çağrısı yaptığına değil, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı baskılara ve zulüm politikalarına karşı çıkmamız gerekiyor. CHP maruz kaldığı baskılardan dolayı aslında yeni bir yol açmaya çalışıyor. Bu talepten rahatsız değiliz. Hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maruz kaldığı baskılar karşısında aslında yapmış olduğu siyasi bir hamledir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "DEM Parti olarak sanırım Türkiye'de seçime en hazır parti biziz. Sokaktayız, fabrikalardayız, yaşamın her alanındayız" diye konuştu.

SAADET PARTİSİ: GERÇEKLERLE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, ara seçim talebine ilişkin, "Duygularla değil gerçeklerle hareket etmek zorundayız. Ara seçim ile erken seçimin arasında uygulamada bir fark yok. Her ikisini de iktidar vekillerinin onayıyla yapmak zorundayız. Biliyorsunuz vekiller istifa etse dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı o istifaları Meclis’e getirecek. Bir oylamaya yapacak. İktidar vekilleri buna yok diyecek. Şu anki şekilde zaten bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

Arıkan, şunları söyledi: "Erken seçim için de talepte bulunduğumuzda bu oylamayla geri düşeceği için hak arama noktasında ana muhalefet tabii ki hakkını sonuna kadar arayacak. Yaşadığı mağduriyetlerle alakalı, sesini duyurmakla alakalı bir gayret içerisinde olacak. Ama bugün yapılması gereken bu ara formüllerden ziyade ana formüllere yoğunlaşıp iktidarı hemen seçime zorlamak daha mantıklı bir yol olacak. Yani işleyecek prosedür aynı prosedür. Ara seçimle erken seçimin işleyişi aynı olacak."

ANAHTAR PARTİ: DİKKATLİ OLMAK LAZIM

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise ara seçim talebiyle ilgili şunları söyledi: ""Efendim, ‘8 milletvekili boşaldı, 22 kişi daha istifa ederse ara seçim olur mu?’ diye bir şeyler diyorlar. Ana muhalefetin böyle bir hevesi var. '22 kişi istifa edince belki bir kişinin onayını yapmayız, 21 kişi boşa düşer' falan diye şımarıklıkları da var, görünüyor. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Biz parti olarak organik olmayan bir süreç yaşamak istemiyoruz. Provokasyona açık şartlardayız. İran'ın, İsrail'in, ABD'nin, NATO'nun, Yunanistan'ın durumu ortada. Güney Kıbrıs'taki hareketliliği görüyoruz. Suriye'nin durumu ortada, Irak'taki hareketlenmeyi görüyoruz."