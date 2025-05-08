Özgür Özel'in aracını otoparka aldırmayan emniyet müdür yardımcısına soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından uğradığı saldırıyla ilgili Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek hakkında soruşturma başlatıldı.

Özgür Özel, 4 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde uğradığı saldırıya ilişkin Sözcü'ye konuştu.

Özel, törene yürüyerek katılmak zorunda kalmasının ardında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek’in talimatının olduğunu belirtti.

Özel, "Makam aracımızın AKM otoparkına girişine izin verilmedi. Bu kararın sahibi olan emniyet müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca usulen koruma ekibim hakkında da soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

"BU SALDIRI HEM BANA HEM SİYASET KURUMUNA"

Özel, yaşanan olayı yalnızca şahsına yönelik değil, siyaset kurumuna karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. "Bu saldırı hem bana hem de tüm siyaset kurumuna yapılmıştır" diyen Özel, siyasi zeminde güvenliğin sağlanmasının demokratik işleyiş açısından önemine dikkat çekti.

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Özgür Özel, bugün Silivri'de yaptığı açıklamada, kendisine saldırı olduğu gün İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın otoparka aracını sokmadığını hatırlattı.

Özel, şunları söyledi:

"Birileri o adamı AKM'ye en yakın katillerle harekete geçiriyorlar. Ben ana muhalefet lideriyim. O törene katılan devlet protokolündeki en üstteki kişiyim. Bir araba girecekse benimki girecek. İkincisi girecekse protokol sırasına göre eklenecek

Herkes biliyor bunu ama 14 yıldır gerek AKM'nin gerek bütün resmi otoparklara girdiğim yerde, bu sefer milletvekili olarak girdiğim yerde, milletvekili ve ana muhalefet lideri olarak bir kişi bizi oraya sokmuyor ve o kişi diyor ki: "Arabanız burada duracak." Yani, "Genel Başkanınız buradan yürüyerek çıkacak." Saldırgan ilk andan itibaren hepinizin görüntülerinde var. İki saattir orada zaten. Beni karşılıyor, yan yan bakıyor. Onun bunun böyle dolaşıyor etrafında.

Gidiyor, oturuyor. Koluna açma germe hazırlık hareketleri yapıyor. O orada duruyor ve beni bir kişi aracımızı yer olduğu halde almadığı için oraya buradan yürüyor. Şimdi ben bu kişiden şüphelenirim. Bu kişinin soruşturulması, o kişinin o gün emir, talimat verdiği, konuştuğu herkesle, benim koruma ekibim, oradaki trafik ekipleri, oradaki kendi ekibi, araçların şoförleri, girebilenler nasıl girdi, onu sorup açıklığa kavuşturulması lazım. Bu kişi görevini sürdürürse, soruşturmadan bir sonuç çıkmazsa benim orada yüreğim çürür. Bu vakitten sonra bu olanlar Erdoğan'a yüktür. Bugün Erdoğan'ın sırtındaki yük, saldırganın bağlantılarının bulunmasını sağlayacak soruşturmanın en adil şekilde yürütülmesi.