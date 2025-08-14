Özgür Özel'in basın toplantısı sırasında Yılmaz Tunç kanal kanal gezdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in basın toplantısı sırasında farklı kanallara konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulunarak HSK’yi olağanüstü toplantıya çağırmasını istedi.

AKP’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü programı kapsamında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özel’in basın toplantısı yaptığı saatler içerisinde farklı kanallara konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Saat 12’den itibaren canlı yayınlara konuk olan Yılmaz Tunç; TRT Haber, Haber Global, tvnet, tv100 ve Bengü Türk TV canlı yayınlarına konuk oldu.

tvnet'te Özgür Özel'in iddialarına ilişkin konuşan Yılmaz Tunç, "Yarın AK Parti çöküyor dedi ama ortada bir şey yok. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalif parti gibi değil adeta bir yalan fabrikası gibi çalışıyor. Ne oluyor sonunda, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sonra ne çıktı ortaya. Bu dilekçenin yargıyla, cumhuriyet savcısıyla ne ilgisi var. Burada devam eden bir soruşturma var, bunun sonucu sabırla beklemeniz gerekir. Şunu demeniz lazım bizim içimizde de çürük elmalar varsa bunlar temizlensin. Bunu demiyorsunuz çünkü o soruşturmalardan rahatsızsınız. Sanki o adli soruşturmalar siyasiymiş gibi millete inandırmaya çalıştırıyorsunuz" dedi.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR"

Tunç şöyle konuştu:

"Geçen hafta CHP Genel Başkanı çok önemli delilleri HSK’ya sunacaklarını iddia etti. Beklemeyin elinizde ne varsa sunun dedik. Aradan bir hafta geçti belge, bilgi sunulmadı. Dilekçe verildi, dilekçenin mahiyetini gördüğünüzde hususların dilekçede yer almadığını kamuoyu görmüş oldu. Bunu CHP Genel Başkanı hep yapıyor. Elinde deliller olduğunu söylüyor. Sonrasında gerçek ortaya çıktığında yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sizin hakikati söndürmeniz mümkün değil."