Özgür Özel'in Başkanlık Ofisi'nden ayrılmasının ardından polis geri geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Sarıyer'deki Genel Başkanlık Ofisi'ne gelmesiyle binadan ayrılan polis, Özel ofisten ayrılınca binaya geri geldi. Polis basın mensuplarını binadan çıkardı.



CHP İstanbul Kongresine kayyum atanması ve ardından Kayyum Gürsel Tekin'in 5 Bin polis ile binayı kuşatıp CHP'lilerin arbedeye maruz kalması ile CHP Genel Merkezi İstanbul İl Başkanlığını Genel Başkanlık ofisine çevirdiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Sarıyer'deki Genel Başkanlık Ofisi'ni ziyaret etmesi ve Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal talebinin reddedildiğini açıklamasıyla binada bulunan polis ekipleri binadan ayrılmıştı.

Sözcü'nün aktardığına göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in binadan akşam saatlerinde ayrılması ile polis ekipleri binaya geri geldi. Polis basın mensuplarını İl Başkanlığı'ndan çıkarttı.

Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.