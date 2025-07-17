Özgür Özel'in 'Beyaz Toros' açıklamasına soruşturma

Özgür Özel’e İBB’ye yönelik soruşturmalara baktığını öne sürdüğü bir savcıya isim vermeden sarf ettiği sözler nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır.”

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Silivri'de yaptığı açıklamada, isim vermeden İstanbul’da görevli bir savcının, masasının üzerine 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "Beyaz

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne diyordu Sayın Erdoğan 'Beyaz Toroslar bu Kürt meselesini, PKK'nın güçlenmesini sağladı.' Senin masanın üstündeki beyaz Toros'u bilmeyen mi var. Erdoğan bir süreç götürüyor, Devlet Bey 'Terörsüz Türkiye' diyor. O beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişlerin eşlerini alıp götürüp geri getirmeyen beyaz Toroslar. Sen kime ne gösteriyorsun masaya beyaz Toros koyarak? Sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök, bunun malına çök... Kul hakkı yemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Bir gün gelip yalvarırsın yattığın yerde, Allah almaz canını çekersin."