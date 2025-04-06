Özgür Özel'in 'cunta' ifadesine Bakan Uraloğlu'ndan yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Uraloğlu açıkamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin iradesi ve teveccühü ile seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için mazisi belli! Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı haddini aşan ifadeler kullanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dolayısıyla milli iradeye 'cunta' diyen şahıs, Türk Milleti'nin kararını hiçe sayarak saygısızlık sınırlarını çoktan aşmıştır. Cumhurbaşkanımız, milletin iradesini her daim pusula bilmiş, vesayet odaklarına boyun eğmemiş bir liderdir. AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve milyonlarca insanımızı kötüleyen bu dil, sahip olduğu zihniyetin dışa vurumundan başka bir anlam taşımamaktadır. Demokrasiyi yok sayan bu vesayetçi anlayışa zamanı geldiğinde en güzel cevabı 23 yıldır olduğu gibi yine aziz milletimiz sandıkta verecektir. Biz gücümüzü sokaktan değil, sandıktan; icazeti yabancı başkentlerden değil, aziz milletimizden alırız. Siyaseti karalamalarla değil, eserle, hizmetle yaparız. Kaos çağrısı yapanlar, 15 Temmuz’da milletin yanında değil, ekran başında olanlar, bugün bize demokrasi dersi veremez! 'Cunta'nın ne olduğunu öğrenmek isteyenlere ya aynaya bakmalarını ya da kendi tarihlerine göz gezdirmelerini tavsiye ediyoruz. Bizler; Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize imza eserler üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi kirli senaryolarla tökezletmek isteyenler bilsin ki bu yürüyüş durmaz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.