Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'linin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye fezleke gönderildi.

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Meclis Başkanlığı, fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayla 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuyor. Komisyon, gizli oyla bir başkan ve aynı zamanda sözcülük yapacak bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduğu tarihten itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki evrakı inceliyor, gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor; ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde rapor ve eklerini görüşerek karara bağlıyor.

Komisyon, ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar verilirse rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz edilmezse rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse rapor Genel Kurul gündemine alınıyor.

GENEL KURUL KARAR VERİYOR

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Karma Komisyon raporları doğrudan Genel Kurul gündemine geliyor. Genel Kurul, raporu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor; reddederse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.