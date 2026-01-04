Özgür Özel'in Erdoğan'a 'Maduro' tepkisi: AKP cevap verdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin dış politikada “siyasi meşruiyet” ve “uluslararası hukuk” ilkelerini esas aldığını söyledi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Venezuela’daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik'in yaptığı açıklamada ABD'nin ismi geçmedi.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Muhalefete de sert sözlerle yüklenen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerini “sağlıksız” olarak niteledi. Muhalefetin dış politika tecrübesi olmadığını savunan Çelik, bu tutumun Türkiye’nin çıkarlarına zarar verdiğini öne sürdü.

ERDOĞAN'A YÖNELİK ELEŞTİRİLERE CEVAP: CUMHURBAŞKANIMIZ 'KENDİ SÖZÜNE HAKİMDİR'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Venezuela’daki gelişmelere ilişkin şimdiye kadar doğrudan bir açıklama yapmamış olmasına yönelik eleştirilere de değinen Çelik, Erdoğan’ın küresel krizleri yönetme konusunda deneyimli bir lider olduğunu ve hangi sözü ne zaman söyleyeceğini siyasi tecrübesiyle belirlediğini savundu.

Çelik'in açıklamalarının tamamı şöyle: