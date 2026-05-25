Özgür Özel'in koruma sayısı azaltıldı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in koruma sayısı 24'ten 12'ye düşürüldü.

  • 25.05.2026 17:48
  • Güncelleme: 25.05.2026 17:52
Kaynak: Haber Merkezi
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada İstinaf Mahkemesi'nin “mutlak butlan” kararı vermesiyle beraber, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Karar kapsamında, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi üyelerinin tedbiren yeniden göreve dönmesine karar verildi.

KORUMA SAYISI 12'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Bu kararla beraber CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel cephesinde dikkat çeken bir gelişme de Özel'in koruma ekibinde yaşandı. Özel’in koruma sayısının 24’ten 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

