Özgür Özel'in kurultay konuşmasına AKP'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ında açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları, kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Çünkü artık meşrutiyeti yoktur. Seçimden, sandıktan, sokaktan ve milletten korkmaktadır. Zaman, demokratik yollarla o cuntayı dağıtmanın zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in kurultay konuşmasına AKP'den tepki geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP’nin genel başkanı, bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden halkımızın büyük desteğini alarak zaferle çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘cunta başkanı’ diye hedef alarak ‘tehlikeli’ ve ‘çirkin’ bir siyaset yolu izlemeye devam etmektedir" dedi.

Yazıcı, şöyle devam etti: "Her seçimde Aziz Milletimizin büyük teveccühüne mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve seçilmiş hükümete yönelik bu hadsizlik, demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan ‘sorunlu’ bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımız, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve Milletimizin temsilcisidir, gücünü milletten almaktadır."

"Milli iradeyi içine sindiremeyenlerin Milletimiz nezdinde yeri yoktur" diyen Yazıcı, "CHP, suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır. Yolsuzluk iddialarına tek bir kelime etmeden seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, seçilmiş iktidarı hedef almaları bu paniğin göstergesidir. Hakaret, iftira, tehdit içeren bu provokatif dille sorumluluktan kaçamazsınız. CHP’ye düşen bağımsız ve tarafsız yargının konuyu aydınlatmasını beklemektir. Bu tür savrulmalar CHP’yi iktidar yapmaz, Millet nezdinde ancak itibarsızlaştırır" iddiasında bulundu.

Yazıcı, şunları savundu: "Anayasal kurumlara, demokrasiye, milli iradeye, meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, herkesin vazifesi olduğu gibi muhalefetin de vazifesidir. Ana muhalefetin genel başkanını, Milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Demokrasiden yana olan herkes CHP’nin bu provokatif diline karşı durmalıdır. “İnsanın kafasında ya fikir olur ya küfür.” Belli ki fikir yok, kafa küfürle dolu. İşte sorun budur. Milletimiz demokrasiyi hazmedemeyenlere mutlaka cevabını verecektir. Bu zihniyete karşı demokrasi ve hukuk temelinde sonuna kadar mücadele edeceğiz."