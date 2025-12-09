Özgür Özel'in masasındaki son anket: Partilerin oy oranı kaç?

Nefes gazetesi yazarı Aykut Erkinç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasındaki son anketin sonucunu paylaştı.

Erkinç, bugünkü yazısında, "Özel olduğu için anketi yapan firmayı ve sonuçların ayrıntılarını sizlerle paylaşmayacağım. Bildiğim; Özgür Özel’in bu araştırma şirketine çok güvendiği. 'İmralı ziyaretiyle ilgili' CHP’nin yol haritasını da belirleyen araştırmalardan biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Anket ile ilgili Türkiye genelinde 55 il, 427 ilçe, 2 bin 975 kişiyle görüşme yapıldığını belirten Erkinç, seçim anketindeki ilk dört partinin oy oranını aktardı:

• CHP: %39,4

• AKP: %33

• MHP: %6,1

• DEM: %7

KARARSIZLARIN ORANI %23,3

Erkinç, CHP’ye sunulan ankette şu tespiti de aktardı:

"Ekim ayından kasım ayına; CHP’nin oyu 2 puan azalıyor. AK Parti’nin oyu 2 puan artıyor. CHP 2023’teki oylarının yüzde 86.8’ini koruyor. 2023’teki TİP ve İYİ Parti seçmenlerinin neredeyse yarısı CHP’ye geçiyor. CHP’ye AK Parti’den yüzde 7, MHP’den yüzde 16.3 geçiş var. AK Parti oylarının yüzde 73.5’ini, MHP yüzde 60.9’unu Cumhur İttifakı’nda tutabiliyor. Sandığa gitmeyenlerin yüzde 56.9’u kararsızlığını korurken en yüksek geçiş yüzde 21.1 ile CHP’ye. Yeni seçmenlerde CHP birinci partiyken (yüzde 33.6), kararsızların oranı da dikkat çekiyor: Yüzde 23.3."

Erkinç'in aktardığı ankete göre, sürece ilişkin destek eylül ve ekim aylarında azalırken, kasım ayında arttı. Ekim ayında yüzde 55 olan destek kasım ayında yüzde 58’e yükseldi.

"Bahçeli’nin İmralı’ya heyet gönderilmesi çağrısını olumlu buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 43 olurken, "olumsuz buluyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 57 olarak belirtildi.