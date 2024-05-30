Özgür Özel'in mezun olduğu lisenin geleneksel 'Ayran Günü' yasaklandı

İzmir'de CHP lideri Özel ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nin her yıl düzenlediği 'Ayran Günü' şenliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yasaklandı. Gerekçe olarak senelerdir düzenlenen etkinliğin veliler tarafından şikayet edildiği öne sürüldü.

İzmir'in önde gelen eğitim kurumlarından Bornova Anadolu Lisesi'nin (BAL) geleneksel Ayran Günü için verilen onay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından süresiz olarak iptal edildi. Çok sayıda siyasetçi ve ünlü ismin mezunu olduğu BAL'ın geleneksel şenliği, bu sene 58'inci kez düzenlenecekti.

Gündeme Bakış'tan Hale Halime Erdoğan'ın haberine göre BAL, her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de 2 Haziran pazar günü mezunlar ile emekli öğretmenlerinin, mevcut öğretmen ve öğrencilerle buluşacağı etkinliğin duyurusunu yapılmıştı. Lisenin mezunu olan CHP lideri Özgür Özel'in katılıp katılmayacağı İzmir'de merak edilirken, yasak geldi.

'VELİLERDEN ŞİKAYET' İDDİASI

Bornova Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Şube Müdürü Ercan Aktimur'un imzasıyla Bornova Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne gönderilen "Geleneksel Ayran Günü" içerikli yazıda, iznin iptal edildiği bildirildi.

Gerekçe olarak ise senelerdir düzenlenen etkinliğin veliler tarafından şikayet edildiği savunuldu; "amaç dışında kullanılacağı, öğrenci davranışları ve okul kurallarına aykırı olacağı" iddia edildi.

Gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İlgili Müdürlük Makamı onayı ile 2 Haziran 2024 Pazar günü okulunuzda geleneksel ayran günü etkinliğine izin verilmişti. Ancak öğrenci velilerinden Müdürlüğümüze ulaşan bilgilere göre etkinliğin amaç dışında kullanılacağı, öğrenci davranışları ve okul kurallarına aykırı olacağı gerekçeleri göz önüne alındığında "Geleneksel Ayran Günü" etkinliği onayı süresiz olarak iptal edilmiştir."

CHP'li Kamil Okyay Sındır, Tunç Soyer ile TKP'li Kemal Okuyan da BAL mezunu olan siyasetçiler arasında.