Özgür Özel'in Mücahit Ören ile ilgili sözlerine erişim engeli!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ismi Epstein belgelerinde geçen İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören ile ilgili sözlerinin yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi.

Özgür Özel, 3 Şubat 2026'da Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği partisinin Grup Toplantısı'nda Mücahit Ören'e yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Özel, açıklamasında, "Mücahit Ören, şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, yaptıran, yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş. Paralıyor kendini. ‘Yaptım ama o manada yazmadım. O uçağa binmedim.’ Ona da baktırıyorum. ‘Ama Türkiye’den giden, gelen küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim.’ Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı, layığını bulacaksın" demişti.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında şunları ifade etmişti: "Yaz boyunca haysiyetimizle oynayacaksın, kul hakkına gireceksin, bizim dua okuttuğumuz hocayı oradan oraya süreceksin, 22 bin tane belediye çalışanı burada canını ortaya koymuş, ‘Gelmediniz, hiç yoktunuz’ diyeceksin. Mansur Başkan bütün yükü sırtlanmış Maraş‘ta, görmeyeceksin. Ekrem Başkan Hatay’ı ayağa kaldırmak için canını dişine takmış. İçeri atmış, görmeyeceksin. Bu kadar kul hakkı yiyeceksin. Sonra, ‘Hakkıma girmeyin.’ Hakkınıza girmeyiz. Niye biliyor musun? Sizin kadar vicdansız değiliz. Sizin kadar ahlaksız değiliz."

Özgür Özel'in, Mücahit Ören ile ilgili açıklamalarının yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi. BirGün'ün ilgili haberi de erişime engellenen haberler arasında yer aldı.

Öte yandan BirGün'ün "Epstein belgelerinde Türkiye'den kimlerin ismi geçiyor?" başlıklı haberine de erişim engeli getirildi.

Haberde Mücahit Ören'in de ismi yer alıyordu.

Ayrıca BirGün'ün İngilizce haberine de erişim engeli kararı verildi.