Özgür Özel'in "Mutlak butlan bekliyoruz" dediği iddiası: CHP'den yalanlama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "mutlak butlan bekliyoruz" dediğine yönelik iddiayı yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara’da İl Başkanları ile gerçekleştirilen toplantıda “Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP’den ayrılmayacağız” dediği öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özel'in söz konusu ifadeyi kullandığı iddiasının 'alenen yalan' olduğunu söyledi.

"Bu iddia, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurgulanmış bir dezenformasyon örneğidir" diyen Bulut, "Asılsız söylemler üzerinden siyasi tartışma yaratmaya çalışan; kaynağı belirsiz ve doğruluğu teyit edilmemiş bu tür uydurma söylemlere itibar edilmemesi rica olunur" ifadelerini kullandı.