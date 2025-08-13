Özgür Özel'in Özlem Çerçioğlu açıklamasına AKP Sözcüsü Çelik'ten yanıt: "Aciz bir savrulma içinde"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçiş süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.

Ömer Çelik "Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir.

Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz.

Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir.

Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz.

Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine dair iddialar hakkında şöyle konuşmuştu:

"Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz Ak Partililere ellemiyorsunuz CHP'ye elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksılzığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.

'OLMAZ OLSUN ÖYLE AYDINLANMA'

Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın Ak Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Ak Parti'nin kara düzeni."