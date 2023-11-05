Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesi belli oldu: İşte tam liste...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Bilim, Kültür ve Sanat Platformu' için gösterdiği anahtar liste ortaya çıktı. Listede İlhan Uzgel, Yalçın Karetepe, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel gibi isimler yer alıyor. 60 kişilik PM için anahtar listenin tamamı da belli oldu.

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı belli oldu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.

"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılan 38. Olağan Kurultay'da bugün Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.

MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.

CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.

BKSP ANAHTAR LİSTESİ

Özgür Özel'in 8 kişilik Bilim, Kültür ve Sanat Platformu için gösterdiği 12 kişilik anahtar liste belli oldu

60 Parti Meclisi üyesinin 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu üyelerinden oluşuyor.

12 kişilik liste şöyle:

1- İlhan Uzgel

2- Fethi Açıkel

3- Yankı Bağcıoğlu

4- Baran Bozoğlu

5- Volkan Demir

6- Gülşah Deniz Atalar

7- Ali Rıza Erbay

8- Armağan Erdoğan

9- Gökçe Gökçen

10- Yalçın Karatepe

11- Andaç Pamuk

12- Tolga Sağ

PM ANAHTAR LİSTESİNİN TAMAMI

Özel'in Parti Meclisi için anahtar listesinin tamamı da belli oldu.

Burhanettin Bulut

Ensar Aytekin

Özgür Ceylan

Sezgin Tanrıkulu

Ediz Ün

Hikmet Yalım Halıcı

Gökan Zeybek

Özgür Karabat

Suat Özçağdaş

Deniz Yücel

Murat Bakan

Cumhur Uzun

Murat Çan

Ulaş Karasu

Hüseyin Can Güner

Bedirhan Berk Doğru

Berker Esen

Cem Aydın

Umut Dikili

Uğurcan İrak

Ahmet Hakan Uyanık

Ali Abbas Ertürk

Ali Haydar Fırat

Vahap Tuncer

Hüseyin Yaşar

Erkan Aydın

Haşim Öztürk

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Dursun Bulut

Erdal Aksünger

Ertan Akbaba

Mahir Yüksel

Murat Sönmez

Turgay Özcan

Hikmet Erbilgin

Cenk Erdöl

Necati Yağcı

Alkım Denizaslani

Erhan Adem

Ecevit Keleş

Ahmet Kaya

Bora Terzi

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Yalçın Görgöz

Dilşat Korkulu

Sinan Adıyaman

Tahsin Tarhan

İsmail Atakan

Ünver Ozan

Işık Baki Aydöner

Murat Kubilay

Gamze Taşcıer

Gizem Coşkun

Melisa Uğraş

Canan Taşer

Aysu Bahar Gülbek

Sevgi Kılıç

Sinem Kırçiçek

Gül Çiftçi

Selin Sayek Böke

Şengül Yeşildal

Şaziye Öztürk

Erbil Aydınlık

Pınar Uzun Okakın

Altınay Görmüş

Hacer Taş Gültepe

Zeliha Aksaz

Şahbaz Burcu Düzen

Nazan Güneysu

Fatma Köse

Şadi Özdemir