Özgür Özel'in TBMM'de bütçe konuşması başladı

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün kürsüye çıktı.

Genel Başkanların konuşma yapacağı oturum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına yaptığı açılış konuşmasının ardından başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi ve grubu adına en kapsamlı değerlendirmeyi yapmak üzere kürsüdeki yerini aldı.

"TEKERLİ VERGİ DAİRESİ"

Vergi yükü sebebiyle vatandaşın bir otomobil kendine bir otomobil devlete aldığını ifade eden Özel, "Türkiye'de otomobil dediğiniz, tekerlekli bir vergi dairesi. 700 bin liralık araca 824 bin lira vergi... Yani bir araba kendisine alabilen vatandaş bir arabayı da devlete vermek zorunda bu ülkede" dedi.

"TÜPTEN DEĞİL ELMASTAN VERGİ ALINSIN"

Bütçenin neredeyse tamamının vergiden elde edildiğini ifade eden Özel, "Mutfak tüpünden, tırnak makasından, elektrikli süpürgeden değil pırlantadan, elmastan, lüks araçlardan ÖTV'nin alınacağı bir vergi düzeni önerdiğimizi söylemek isterim" dedi.

"VATANDAŞIN 3 MAAŞI VERGİYE GİDİYOR"

Gelir vergisi nedeniyle vatandaşın maaşının 4'te 1'inin vergiye gittiğini ifade eden Özel, "Gelir vergisinden bir örnek: Vatandaş, çok önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve 73 bin lira maaşla çalışmaya başlasın. 12 aylık maaşının 3 tanesi vergiye gidiyor. Ve yıl boyunca 9 maaşla geçinmek zorunda kalıyor" dedi.

