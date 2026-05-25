Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değiştirildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de bulunan makam odasındaki 'unvanı', 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi. 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değiştirildi.
Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından gelişmeler devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Genel Başkan' olduğu yönündeki yazının TBMM Başkanlığı'na gönderilmesinin ardından Özel'in makam odasındaki 'unvanı' değiştirildi.
Değişiklikle Özel'in 'unvanı' 'Grup Başkanı' olarak değiştirildi.
'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı' yazılı tabela odanın girişine asıldı.