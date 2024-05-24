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Özgür Özel'in, Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Güncel
  • 24.05.2024 12:44
  • Giriş: 24.05.2024 12:44
  • Güncelleme: 24.05.2024 12:46
Kaynak: ANKA
Özgür Özel'in, Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaret ertelendi.

Özel'in, Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.

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