Özgür Özel'in, Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret ertelendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bugün yapacağı ziyaret ertelendi.
Özel'in, Karamollaoğlu'nu bugün parti genel merkezinde saat 15.00'da ziyaret edeceği duyurulmuştu.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin ertelendiği bildirildi. Ziyaretin ertelenme nedeninin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları olduğu öğrenildi.