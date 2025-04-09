Özgür Özel'in "Trump'tan icazet aldılar" açıklaması: Erdoğan soruya yanıt vermedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İmamoğlu'nu tutuklamak için Trump'tan icazet aldılar" açıklaması soruldu. Erdoğan, soruya yanıt vermedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, 6 Nisan Pazar günü Ankara mitinginde yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül'de 'bizim çocuklar' denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere, bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan bütün Türkiye'ye duyururum ki; Amerika'da kendi içlerinde İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı, Amerika'ya soruldu açıklamaları var. Ne buradan ses çıkıyor, ne oradan ses çıkıyor. Oysa ilk günden beri söyledim; darbenin planlayıcıları burada ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanus ötesinde."