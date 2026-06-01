Özgür Özel'in WhatsApp kanalı açıldı

CHP’de mahkeme kararıyla yaşanan yönetim krizinin ardından Genel Başkan Özgür Özel’in iletişim kanallarını genişletme adımları sürüyor. Özel’in resmi iletişim hesabından yapılan paylaşımda, “Özgür Özel İletişim WhatsApp Kanalı şimdi yayında” denilerek yeni kanalın kullanıma açıldığı duyuruldu.

Paylaşımda, kanal bağlantısı da paylaşıldı.

Duyuruyla birlikte yayımlanan görselde ise “Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in güncel programlarını, gündeme dair açıklamalarını takip etmek için kanalımıza katılın. Umudu ve mücadeleyi birlikte büyütelim” ifadeleri kullanıldı.

Yeni kanal üzerinden Özel’in programları, açıklamaları ve siyasi gündeme ilişkin paylaşımlarının doğrudan takipçilere ulaştırılması hedefleniyor.

Mutlak butlan krizinden sonra CHP'de partiye ait sosyal medya hesaplarının kullanımı da tartışmalı başlıklardan biri haline gelmiş, partinin merkezi hesapları mutlak butlan kararıyla atanan yönetimin kontrolüne geçmişti.