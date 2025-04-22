Özgür Özel: İnsanlar, İmamoğlu aleyhinde tanıklığa zorlanıyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara değinen Özel, "Yalancı tanıklarla somut delillere ulaşamayınca etkin pişmanlığa sarılma sürecine girdiler" dedi.

'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan bazı isimlere "etkin pişmanlık"tan yararlanmaları için baskı yapıldığını söyleyen Özel, bazı tutuklu isimlerin yaşadığı baskıyı şu dözlerle anlattığını aktardı:

"'Hastaneye gideceksin' diye beni aldılar. Hastane olmadığını gördüm, bir odaya girdim ne sedye, ne doktor ne hemşire... İçeriye savcı bey girdi. Avukatımda yoktu yanımda. Dedi ki 'Orada doğru yapmadın. Avukatından mı çekindin? Sana baskı mı yaptılar? Verdiğin ifade beni memnun etmedi. Ben bu kapıdan çıkar giderim 10 yıl evlatlarının yüzünü göremezsin. Bence daha doğru bir ifade vermelisin.'"

Özel benzer baskının birçok isme uygulandığını kaydetti.

"Ekrem İmamoğlu'nun bu ihaleleri kimin alacağını biliyordu" dedirtilmek istendiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra 15 tane itirafçı çıksa bu şartlar altında adalet sağlanır mı?" diye sordu.

"REJİM ÇOCUKLARI KORUYAMIYOR"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’yla ilgili de konuşan Özel, Türkiye’deki çocuk yoksulluğuna dikkati çekti.

Özel, yoksulluk ile boğuşan çocukların nitelikli eğitime dahi erişemediğini kaydetti. Türkiye’deki çocukların korunamadığını ifade eden CHP’li Özel, "Bu rejim, 2024-2025 döneminde, Meclis’in 105’inci yılında Narin’i, Sıla’yı, Ahmet’i koruyamadı" ifadesini kullandı.

SAVAŞ İLANI

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan 1920’de TBMM’de gerçekleşen kapalı oturumda kullandığı, "Milletin güçlü olduğunu, gerçek gücün millet olduğunu göstermek lazım" ifadelerinin altını çizen CHP lideri Özgür Özel, şunları kayda geçirdi:

"Gazi Mustafa Kemal’den aldığımız güç ile Samsun’da, Yozgat’ta, Saraçhane’de ne yaptıysak, yarın başka kentlerde korkmadan, yılmadan, gerçek gücün millette olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Milleti de devleti de temsil etmeyen bir küçük grup, uzun süredir hazırladığı darbe planını devreye soktu. Savaş ilan edilmiş bir halk ne yaparsa aynı kararlılıkla karşılarında durduk. Savaş hukukunda bile olmayan şeyleri yaptılar. İmamoğlu’nun 31 yıl önce aldığı diplomayı iptal ettiler.

"TEK BİR İDDİALARINI KANITLAYAMADILAR"

Her şeyi, rakibini ekarte etmek için yapan bir anlayış ile karşı karşıyayız. Yalnızca gizli tanıkların ifadeleri ile ilhamını FETÖ’den alanlarla karşı karşıyayız. Tutuklama ile ilgili hiçbir somut gerekçe yokken Cumhurbaşkanı adayımızı, altı belediye başkanımızı ve 100’e yakın arkadaşımızı orada tutuyorlar. Tek bir iddiaları kanıtlanamadı daha."

"YALANCI TANIKLIK İÇİN BASKI YAPILDI"

Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik devam eden yargı süreciyle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı. Özel, ifadesi alınan kişilerin yalancı tanıklık yapılmaya zorlandığını savunarak, şunları anlattı:

"Silivri’deki arkadaşlarımızdan biri anlatıyor, ‘Hastaneye gideceksin diye aldılar, gittiğim binanın hastane olmadığını gördüm. Avukatım da yoktu yanımda. İçeride bana baskı yaptılar, ‘Neden öyle söyledin, avukatın yanında olduğu için mi?’ diye sordular. ‘Bence daha doğru ifade vermelisin’ dediler. Bir başka arkadaşımız da diyor ki ‘Beni aldılar, bir odaya götürdüler, bir ekran açtılar, baktım savcı bey karşımda. ‘Beni görüyorsun, beş dakika kadar daha buradayım. Kararını doğru ver. Bak çocuğunun yüzünü görene kadar 10 sene geçer. Dersen ki ‘Bu ihalelerin alındığını Ekrem Bey biliyordu’, buradan ekran kapanmadan çıkarsın. Bu şartlar altında ortaya çıkacak ifadelerle adalet sağlanır mı? Bu nedenle bu meseleye bütün Türkiye kamuoyunun bu perspektiften, elini vicdanına koyarak bakmasını istiyorum."

TRT’YE ELEŞTİRİ

Özel, “darbe” olarak nitelendirdiği 19 Mart’ta başlayan operasyonlarla ilgili, “Bu sürecin karargahı Beştepe’dir” değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Özel, TRT’nin CHP’ye süre ayırmayan yayıncılık politikasını da eleştirdi.

KANAL İSTANBUL

Özel, Türkiye’deki ekonomik krizle ilgili ise şu yorumu yaptı: "19 Mart’ta asgari ücretli, 6,5 gram altın alabiliyordu, bugün 5 gram alabiliyor. En düşük memur maaşı 13 gram altından 10 gram altına düştü. İmamoğlu’na operasyon yapılmasaydı bugün herkesin cebinde daha fazla altın olacaktı. Herkesin cebinden çalan, bunu da iktidarı bırakmamak için yapanlarla karşı karşıyayız. Bu darbenin siyasi hedefi İmamoğlu ve CHP’nin önünü kesmek. Bu darbenin bir de şeytani hedefi var, Kanal İstanbul… 19 Mart darbesini yapanlar çoktan müteahhitlerle anlaşmışlar 24 bin konut için… Arap televizyonlarında Kanal İstanbul reklamı yayınlanıyor."

DIŞ POLİTİKA

Özel, iktidarın Filistin davası ile ilgili ikiyüzlü davrandığını söyledi. CHP’nin dış politikasını, “Türkiye, Erdoğan’dan büyüktür” diyerek yürüttüğünün altını çizen Özel’in, “Türkiye’nin hakkını, Trump’tan tırsarak değil, aslanlar gibi biz savunuruz. Kıbrıs’ı kurtaran Ecevit iken satan ise Erdoğan’dır. Erdoğan, sana Kıbrıs’ı sattırmayız” sözleri, grup toplantısını takip eden partililerin büyük alkışını aldı.

KIBRIS VE YASİN EKREM SELİM

CHP’li Özel, eski Kıbrıs Büyükelçisi Yasin Ekrem Selim ile ilgili iddialarını da şöyle tekrarladı:

"Bir yanda 45 kaset, beşi kayıp. Bu iddiayı ilk kez Sedat Peker gündeme getirdi. Birileri, ‘Bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Fidan’ın, Binali Yıldırım’ın oğlu yok mu?’ diye soruyor. Erdoğan, senin aileni karıştırmak isteyenler biz değiliz. Kendini kurtarmak isteyenler, ‘O kasetler bizde de var, içinde bir ben mi varım, Özel’e söyleyin birazcık da soyadı Erdoğan olanlarla ilgili konuşsun’ diyorlar. Bir tarafta Kıbrıs yıkılıyor, bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta devletin televizyonu, ‘İmamoğlu inşaat projelerinde usulsüzlük’ diye yayın yapıyor.

Savunmadıkları Kıbrıs'ı ne işlere zemin etmişler. Eski KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim. Babası Maksut Serim. Akbil, İGDAŞ davaları sırasında Vakıfbank Valide ASultan şubesinin müdürü. Açıp okuyalım neler olmuş Akbil'de. Neler olmuş, o davalara neler yapılmış? Onun oğlu Yasin Ekrem Serim, Meslekten gelmez. Kıbrıs gibi yere büyükelçi yapılmış. 6 ay sonra burdan söyledim pis kokular geliyor diye. Görevden alınmış. Hesap hareketleri var, gemiler var. Hakan Fidan'ın, Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor. Çocuklarının ismi geçiyor. Sayın Hasan Doğan, Erdoğan'ın özel kalemi. Bazı konuşmalarımı Erdoğan'ın dikaktine sunduğunu biliyoruz.

"BİR BİZİM KİTABIMIZDA AİLE İLE UĞRAŞMAK YOK"

Bir bizim kitabımızda aile ile uğraşmak yok. Eğer ailenin bir suçu varsa o babasının oğlu olduğu için sanıklara giderek değil bizzat kendisi sorgulanır, yargılanır ceza alır kesinleşirse orada kesinleşir. Hani siyaseti belli sınırların içinde yapılacak ya. Biz öyle aileye sağa sola olmadan saldırmayız. Ama şuna bakın şuna şuna Sayın Erdoğan. Şimdi bir yandan 45 kaset 40’ı var 5’i kayıp. O 5’inde neler var neler diye söyleyenler her tarafa dökülen bilgiler bu 40 kaset 45 kaset işini ilk söyleyen Sedat Peker. Söylediği Süleyman Soylu o gün İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı ne işi var Dubai’de Sedat Peker’in peşine Dubai’ye? O günden sonra bakanlıktan alındı ama burada bir kenarda tutuluyor. Şimdi o birileri ya bu işte Süleyman Soylu var da Hakan Bey yok mu? Binali Yıldırım’ın oğlu yok mu? Erdoğan’ın oğlunu Özgür Özel niye konuşmuyor diye bize alttan bilgi akıtanlar var ya Sayın Erdoğan senin aileni karıştırmaya çalışanları uzaklarda arama.

Bu içinde cümlesinde kurduğum cümlelerde ara. Çok soylu bir davranış var çok soylu. Kendini kurtaracak ya kendini kurtaracak ya o yüzden izlesin bunu Sayın Erdoğan. 'Ya o kasetler bizde de var. İçinde bir ben mi varım? Özgür Özel’e söyleyin birazcık da soyadı Erdoğan olanları konuşsun.' Ey Süleyman Soylu ben nerede ne konuşacağımı senden öğrenecek olsam senden beter olayım. Ama milletimizin de vicdanına sığınırız. Bir tarafta Kıbrıs yıkılıyor. Kasetler, söylenenler, tanıklar, ispatlar onu söyleyen. Ya bir soruşturma açılmıyor. Öbür tarafta..."

BAHÇELİ'YE YANIT

Konuşmasının son bölümünde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt veren Özel, "Benim işim benim işim bu iktidarı değiştirmekte. Hukuk düzenini kurmakta" dedi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak şunu ifade etmek isterim ki bir süredir Kürt meselesinde bir süreç yürüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri bu meselenin samimi, şeffaf, toplumsal mutabakat arayışı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz.

Bu konuda 10 yıllık 10 yılları aşan tutarlılığımız var. Samimiyetimiz var. Gayretimiz var. Kendi komisyonumuzu kurduk. 10 arkadaşımız çalıştı. Biz bir demokratikleşme paketi üzerinden Kürt sorununun çözülmesine de Türkiye’nin demokratikleşme noktasında en ciddi adımları atmasına da hazırız. Meclis başkanına sorumluluk alması için çağrımızı yaptık. Ne yapılacaksa milletin gözünün önünde yapılması gerektiğini söyledik. Bir yandan Sayın Bahçeli terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun? Eyvallah dedik. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Şehitlerin gazilerin rızasını istiyoruz. Tüm mağdurların rızasını istiyoruz. Annelerin gözyaşı akmasın diyoruz. Bunun üstüne şunu söyledik bir hafta. Siz de gerçek bir demokratikleşme ile hem terörsüz hem çetesiz Türkiye istiyor musunuz? Mafyasız Türkiye istiyor musunuz? Buna bir cevap alamadık. Terörsüz Türkiye'ye var mısın? Varım. 3 Y’ye de varım. Terörsüz Türkiye'ye tutuksuz yargılamaya TRT’den yayına varım dedi. Yine cevap yok. Bugün 23 Nisan mesajı yayınlamış Sayın Bahçeli. Dün ayakta videosunu gördük. Memnun olduk. Bu kürsüde söylemiştim. Sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar siyasete dönene kadar biz ona bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Kültürümüzde yok birisi yatarken, yerdeyken ona vurmak. Bir yandan kendi partisi içinde kendisi yatarken onun hakkında tezviratları yapanlar, yayanlar suçüstü yakalandı. Velihat diye kendisini gösterenlerin esas nasıl davaya ihanet içinde oldukları lidere ihanet içinde oldukları yakalandı. Sayın Bahçeli ayağa kalktı. Güya onlara hesap soracaktı. Ona hesap soracağına bugün Allah razı olsun yazmış da yazmış. "CHP" diyor, "Özgür Özel" diyor. "CHP" diyor "Özgür Özel" diyor. Benim kendisine söyleyeceğim şu. Diyor ki: "Savaş ilan ediyormuşsun." Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış cihanda barış. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Ben savaş ilan ederim demedim. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazinin partisi savaş ilan etmez ama işgale sessiz kalmaz. İşbirlikçilere sessiz kalmaz.

Yavru vatanı satanı Türk dünyasını bile yanında tutamayana ülkeyi perişan ettireni karşı sessiz kalmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi ne Trump’tan korkar ne Trump’tan korkar ne bir başka süper güçten ne de kendisini kendisini bu göreve getiren milletin gözünün içine bakamayacağı hiçbir işin içinde olmaz. Diyor ki: 'Savaş ilan edeceksen o savaş ilanını' ne benim savaşım niye senden olsun? Benim savaşım o işte olur olmaz kendi rolünü büyütmeye çalışan oradan buradan konuşan Cumhuriyet Halk Partisi’ne sataşan o siyaseti kendinden menkul, gücü kendinden menkul, cesareti kendinden menkul ne uğraşacağım onlarla? Benim işim benim işim bu iktidarı değiştirmekte. Hukuk düzenini kurmakta. Hiçbir partinin gençlik kolları başkanının Ülkü Ocakları başkanının cenazesini Ankara’nın ortasında kanını yerde bırakmamakta...."