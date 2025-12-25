Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 52'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı.

Güncel
  • 25.12.2025 11:04
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, İsmet İnönü'yü anma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ve CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü için düzenlenen anma törenine katıldı.

İnönü için ölümünün 52'nci yılında mezarının bulunduğu Anıtkabir'de resmî tören düzenlendi.

Yaklaşık 34 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü, 25 Aralık 1973'te hayatını kaybetti.

