Özgür Özel, İsmet İnönü'yü anma törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ölümünün 52'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ve CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü için düzenlenen anma törenine katıldı.
İnönü için ölümünün 52'nci yılında mezarının bulunduğu Anıtkabir'de resmî tören düzenlendi.
Yaklaşık 34 yıl boyunca CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü, 25 Aralık 1973'te hayatını kaybetti.