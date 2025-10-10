Özgür Özel, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü: Demokrasi ve dayanışması vurgusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetindeki gelişmelerin ele alındığı görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşme toplantının da yapılacağı İspanyol Sosyalist İşçi Partisi Genel Merkezi’nde, heyetlerarası olarak gerçekleşti. Görüşmede, Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak eşlik etti. Görüşmede ayrıca, Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa ve Başkan Yardımcıları Hana Jalloul Muro ile Paulina Lampsa da yer aldı.

Pedro Sanchez görüşmede, Filistin meselesinde gösterdiği tutum ve liderlik için Özel’e teşekkür ederken, Sosyalist Enternasyonal’in Progressive Alliance’daki kardeş partilerle bir araya geleceği yapılar oluşturmanın önemine dikkat çekti ve bu süreçte CHP’nin katkılarını beklediklerini vurguladı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Sanchez, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olmasının önemine işaret ederek, kurulacak yapıda CHP’nin kapasitesi, tecrübesi ve örgütüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayrıca sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine değindi.

Pedro Sanchez, Türkiye’deki siyasi tutukluların durumunu yakından takip ettiklerini belirterek Özel’e dayanışma mesajı verdi.

Özgür Özel ise görüşmede, İstanbul’da gerçekleştirilen son Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Sanchez’e teşekkür ederek, Filistin konusunda sergilediği duruşun Türkiye kamuoyunda takdirle karşılandığını ifade etti.

19 MART SONRASI ANLATILDI

CHP lideri Özel, tüm ülkelerde özgür ve güvenli seçimlerin önemine dikkat çekerek, CHP’nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduğunu vurguladı.

Özel, ayrıca 19 Mart sürecine ilişkin olarak, iktidarın bir ay içinde delilleri ortaya koyacağını açıklamasına rağmen 200 günden fazla süre geçmesine rağmen herhangi bir kanıtın sunulamadığını, iddianamenin yazılmadığını hatırlattı. Bu süreçte, kendisine saldıran iki çocuğunu öldüren bir katilin serbest bırakılması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın 5.000 polisle ablukaya alınması ve seçilmiş bir il başkanı yerine kayyum atanması gibi hukuksuzlukların devam ettiğini belirtti. Özel, baskılara karşı demokrasi dayanışmasının önemine işaret etti.