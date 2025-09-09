Özgür Özel, İstanbul'da: Saraya alet olup partiye zarar vermek isteyeni affetmem!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören için İstanbul'a geldi.

Özgür Özel'i, havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

Özel, CHP'nin 102’inci kuruluş yıl döneminde partinin önceki Genel Başkanları Erdal İnönü ve Altan Öymen’i mezarlarında ziyaret etti.

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ TÖRENE KATILDI

Özgür Özel, saat 14.00'te İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk koyma törenine katıldı.

Özel, Taksim'de "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla karşılandı.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönemi dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

GÜRSEL TEKİN'E GÖNDERME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel törende yaptığı açıklamada, kayyum Gürsel Tekin'e göndermede bulunarak, "Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Eğer yetkiyi milletten alırsanız sizi 5 bin tane partili karşılar" ifadelerini kullandı.

"Teslim olmayacağız. Neyini güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum" diyen Özel, şunları söyledi: "Ben partimi elbette her bir üyeme ancak içinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde, bu durumu Türkiye'nin sandığı yani beni yönetecek kişiyi ben seçerim diyen herkese sesleniyorum; ben partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara, vicdanlı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum."

Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu selamladı.

Konuşma sırasında duygulandığı görülen Özel, "Kardeşler, son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı kazanmadı. Ama demokrasi fikrinin sahibi CHP üyeleri beraberler. Biriz ve beraberiz" dedi.

Özgür Özel, "Ben hayatımda hep kolay barıştım, kolay barışırım. Bu partinin her kademesinde kim olursa bu birlikteliğimize, 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza gölge düşürmeye çalışan, saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem" diye konuştu.

Özel, son olarak, "Biz haklıyız, biz kazanacağız, asla teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.