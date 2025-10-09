Özgür Özel, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'de yaşanan demokrasi sorunu aynı zamanda dünyanın da sorunudur.

Sandığı savunmaya devam edeceğiz. Madrid temaslarımızın ardından Brüksel'e geçeceğiz.

Elbette çok sayıda yabancı konuğumuz olacak. 61. eylemimizi orada yapacağız. Ardından Türkiye'ye döneceğiz ve mücadelemizi sürdüreceğiz.

"TORBACI YOK, TORBA VAR"

Utanç verici bir operasyon. Zaten gözaltı yapsa ne yaptığı bilinir. Yaptıkları iş doğrudan birincisi aile hayatına, özel hayata saldırı ve doğrudan itibar suikatı. Güya bir torbacı var. Bir torbacı yok, bir torba var. O torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Onları sabahın köründe jandarmayla alıyorlar. Bu 19 kişiden 18'inden bir şey çıksa 1'inden çıkmasa nasıl hesap vereceksiniz.

İçişleri Bakanı yapsa yapsa Üsküdar'daki kaçak yapıları yıkmak isteyenlerin karşısına polis diker.

Ak Parti Kadın Kolları'nı tarihin doğru tarafından durmaya davet ediyorum.

Kimin nasıl yalnızlaştığını milletimiz görüyor.

"DÜŞMANI YOKSA ERDOĞAN DA YOKTUR"

O liderlerden birine Kürt meselesi konusunda kendileriyle aynı şekilde düşünmüyor diye Serok diye sesleniyordu.

Bu çağrı doğrudur. Keşke geçen Ekim ayında da Dem Parti'yi çağırabilselerdi.

Bu ülkeyi 23 yıldır yöneten Erdoğan, hiçbir bayramda tüm partileri arayacak yüce gönüllülüğü yerine getirmemiştir. Biz normali budur diyerek Erdoğan dahil tüm liderlerle bayramlaştık.

Erdoğan, düşmanı olmadan siyaset yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden öğreneceği çok fazla şey var. Bizim seçimi kazandığımız geceki tutumumuzdan öğreneceği çok şey var.

Çünkü kindardır, çünkü hazımsızdır. Çünkü düşmanı yoksa Erdoğan da yoktur.

Meclis'teki Öcalan sloganlarını tutup da başka yerlere çekilmemeli. Madem bir süreç yönetiliyor. Bununla alakalı hepimiz elimizi taşın altına koymuşuz. Ona katkı sağlayacak bir özene ihtiyaç. var.

Adil bir barış süreci yürümediğini söylemiştik. Ateşkes varsa biz orada varız. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hızla tıbbi yardımı var. Türkiye'nin bu konuda bir katkısı olacaksa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteğe varız.

