Özgür Özel: "İstanbul'u Ekrem İmamoğlu yönetiyor, Murat Kurum da İstanbul'un maketine bakıp hasetlik yapıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta il başkanlığını ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Özel, şunları söyledi:

"Genel başkan olduğum gün şunu söylemiştim; artık kaybetmek yok. Artık CHP 1970'lerde olduğu gibi girdiği tüm seçimlerden birinci parti çıkacak. Ecevit'in yaptığı gibi iki yerel, iki genel dört seçimlerde birinci parti çıkmıştı partimiz, bunu yapacağım, söz veriyorum demiştim. O zamanlar inanmayanlar oldu. Hatta seçimlerde aday belirlemeden sonra da bir büyük başarısızlık olacağını söyleyenler oldu. Ama 47 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti oldu. 413 belediyemiz var. Nüfusun yüzde 65'ini yönetiyoruz. Ekonominin yüzde 80'ine karşılık gelen belediyeler bizde ve bir büyük mücadele veriyoruz. Bunu hazmedemeyenler bizi silkeleyip belediyelerimizin faizle paralarını keserek kendi yaptıkları borcu bizden tahsil ederek hizmete engel olmaya çalışıyorlar. Ama başkanlarımız aslan gibi mücadele ediyor. Buradan bir kez daha söylüyorum; önümüzdeki genel seçimlerde cumhurbaşkanlığını da kazanacağız, milletvekilliğini de kazanacağız, CHP kurulduğu gün gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir.

Önümüzdeki seçim herhangi bir seçim değil. Mağdurların, mazlumların, emeklilerin, emekçilerin, işsizlerin, tarlada ürünü para etmeyen hak ettiği desteklemeyi alamayan çiftçilerin, cebinde para olmayan insanların alışveriş yapıp siftahsız kepenk kapatan esnafların önümüzdeki seçim yoksulların ve halkın geniş kitlelerinin başkaldırdığı, iktidarı değiştirdiği, artık bakan evlatlarının değil vatan evlatlarının döneminin başladığı seçim olacaktır. Bugüne kadar verdiğiniz bütün emekler, mücadeleler teşekkür ediyorum."

Özel, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, "2020 AFAD raporu halka aksettirilmedi, uyarılmadı ve arkasına da deprem geldi. 2020 AFAD raporunda yıkılan her yer nokta atışıyla belliydi. Şu anda kamu görevlileri başka yerlere atandı. Sizce bu doğru mu yanlış mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Elbette yanlış. Yıllarca bunu söyledik. Elbette 2020 AFAD raporu hem de Kahramanmaraş merkezli altının yedinin üzerinde bir depremi işaret ediyordu. O gün bunları göz önünde bulundurmayanlar büyük felaketin en büyük sorumlusudur. Hatta deprem gece değil gündüz saatinde olsaydı bu sefer çok daha büyük kayıplar olabilirdi. Onu her zaman ifade ettik, her zaman ifade edildi. Çok net olarak şunu söylemek istiyoruz; elbetteiş yerlerinin olduğu zayıf kısmın olduğu yerde büyük yıkımlar oldu. Konutların yoğun olduğu yerler gece olduğu için büyük yıkımların olduğu yerler dışındaki yerler oldu. Ama her şeye rağmen çok büyük kayıplarımız oldu. Türkiye'de resmi rakamlara göre 53 bin kaybımız var. Hepsinden o raporları dikkate almayan ve depreme hazırlanmayan iktidar sorumlu. Ben Erdoğan'a iki kez yüz yüze görüşmemizde, her fırsatta şu çağrıda bulundum; 'bir deprem bakanlığı kur. Bu bakanlığın başına liyakatli partiler üstü birini getir. Kendi partin dahil beş partiden birer bakan yardımcısı al. Taşın altına elimizi sokalım. Bu acılar bir daha yaşanmasın' dedik ama bizi dinlemiyor. Bu işte de partizanlık yapmaya devam ediyor. Böyle giderse Ege'de Yunanlılar adaları boşaltıyor, bizimkiler bir şey yaptığı yok. İstanbul'da büyük bir felaket gelmek üzere bir şey yaptıkları yok. O yüzden son derece önemlidir bir Deprem Bakanlığı kurulup depreme çalışmak, deprem bittikten sonraki üç gün, beş gün önemli ama deprem olmadan önceki üç yıl, beş yıl esas önemli. Buralarda bir şeyler yapıp, bu kayıpları azaltmak lazım. Depreme karşı bütün kentleri başta İstanbul güçlendirmek lazım."

Özel, "Kahramanmaraş'a deprem döneminde Mansur Bey'in çok ciddi katkıları oldu, teşekkür ederiz. Şehirdeki inşaat çalışmalarını nasıl buldunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Sözlerinin üçte birini bile tutmuş değiller. Bir de dün Murat Kurum demiş ki bunu Murat Kuruma aslında cevap vermeyi, enerji harcamayı da hiç istemem ama şu kadarını söyleyeyim, demiş ki; 'bizim yaptıklarımızın CHP maketini bile yapamaz' CHP iktidar değil ki maketini yapacak, gerçeğini yapacak. İktidar olsaydık biz ücretsiz yapacaktık. Bunlar TOKİ'den anahtarı vermeden boş senedi önüne koyuyorlar imza at diye. Murat Kurum'a soruyorum; 31 Mart günü hangi göreve taliptin? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi evde İstanbul'un maketiyle oynuyor. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu yönetiyor. Murat Kurum da İstanbul'un maketine bakıp hasetlik yapıyor."