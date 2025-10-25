Özgür Özel, İsviçre'de SP'nin kongresinde konuştu: İlk seçimlerde CHP iktidarı gelecek

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre'de Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde "Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen bir CHP iktidarı işbaşına gelecektir" dedi.

Özgür Özel, yurt dışı ziyaretleri kapsamında İsviçre'ye gitti. Ziyaretinde Sosyal Demokrat Parti Kongresi'ne katılan Özel, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'de muazzam bir halk desteği ve kararlılığıyla ilk seçimlerde hem güvenlik hem demokrasi diyen bir CHP iktidarı işbaşına gelecektir.

Her hafta ülkemizin farklı şehirlerinde ve İstanbul'un farklı ilçelerinde olmak üzere mitingler yapıyoruz. Bu mitinglerde halkımızın demokrasiye bağlılığını çok net görüyoruz.

Biz Avrupa dendiği zaman parçası olduğumuz bir coğrafyayı anlıyoruz. Nerede otoriterlik yükseliyorsa onun karşısında demokrasi için omuz omuza mücadele edenler dikilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı, yoksulluğun karşısında sosyal adaleti savunmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Ayrıntılar geliyor...