Özgür Özel: İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konutu. İYİ Parti'nin ittifak kararına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, partinin kendi adayları ile seçime girme kararına saygı duyduklarını söyledi. "Eski dosttan düşman olmaz" ifadesini kullanan Özel, "İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Konuşmasına, Aksaray'da, KYK yurdu önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Mine Nur Uysal'ı anarak başlayan Özel, "Bu işi yakından takip edeceğiz, sorumluları ceza alana kadar bu konuyu takip edeceğiz" dedi. Özel ayrıca KYK yurtlarında yaşananlarla ilgili şikayet hattı oluşturacaklarını bildirdi.

"KYK YURTLARI İÇİN ŞİKAYET HATTI KURACAĞIZ"

KYK yurtlarında yaşanan ihmallere dikkat çeken Özel, partisinin oluşturduğu bir komisyon ile sorunlar çözülene kadar mücadele edeceklerini bildirdi. Özel, devlet yurtlarında düşen kalite ve artan risklerin iktidar politikalarında süregelen yanlışlar nedeniyle yaşandığını kaydetti.

İktidarın gençleri tarikat yurtlarına muhtaç bıraktığına vurgu yapan Özel, "İktidar, öğrenciler bir takım cemaatlerin, tarikatların çaresizce kucağına düşsün diye yurt yaptırmadı. CHP bu oyunu ve sorumluları biliyor" diye konuşan Özel, konunun peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Devamla yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Gürün'ün bayrağı kadınlara, gençlere teslim edeceğini söylediğini aktaran Özel, "Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun" diye konuştu.

"İYİ PARTİ'NİN KARARINA SAYGI DUYUYORUZ"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile sahaya çıkacaklarına yönelik kararı değerlendiren Özel, partinin kararına saygı duyduklarını söyledi. Özel, "İttifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yurtlarda yaşanan olaylar ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Asansör kazaları, yemekten zehirlenmeler sürüyor. 10 vekilimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki KYK yurtlarını denetleyecek, oradaki öğrencilerin sorunlarını dinleyecek bir komisyon oluşturduk. Gençlik kollarımızla birlikte bir gençlik hattı ilan edeceğiz.

Konunun ilgilisi kimse onunla konuşup yurt meselesine müdahale edeceğiz. Neden yurtlarda kalite düştü? Çünkü bu iktidar pek çok yatırıma para buldu. TOKİ'ye yollar, köprüler yaptırdı ama yurt yaptırmadı. Çünkü öğrencilerimiz tarikatların kucağına düşsün, ve bunlar tarafından kindar olarak yetiştirilsin diye. CHP bunu biliyor ve bunun üzerine kararlılıkla gidiyor.

TORBA YASADAKİ BDDK TEKLİFİ

Ülkeyi yıllardır yöneten, doğru düzgün yasalar hazırlamak yerine torba yasalar çıkaran iktidar ülkeyi yine bir torba kanunla meşgul etti. Torba kanunda öyle bir madde var ki, bütün itirazlara rağmen BDDK'yi Ankara'dan İstanbul'a taşıdılar. Şimdi torba kanunla birlikte o bankanın yönetimine ilave ödeme koydular. Yılbaşından önce 30 bin, sonrasında 42 bin lira. Bunu tüm memurlar ve kamu çalışanları söylemiştim. Türkiye'de herkes eşittir ama bazıları daha az eşit.

Hafta sonu Manavgat'ta, partimizin kampındaydık. Kurultay tartışmalarını geride bıraktığımız bir süreçte, bundan sonraki yerel seçim stratejimizi ve geleceği konuştuk. Elbette merak edilen konu dün yaşanan gelişmeler.

Bugün 5 Aralık, 1934 yılında, TBMM'de yapılan düzenlemeyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu düzenlemeden sonra 1935'te Meclis'e 18 kadın milletvekili girdi. Bu düzenlemeye liderliğiyle yol açan, bu düzenlemeye oy veren TBMM'nin rahmetli mensuplarını, ilk kadın milletvekillerimizi, bu düzenlemenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; saygıyla minnetle anıyoruz. Ancak maalesef hayatın yarısı kadın olmasına rağmen Meclis'in yüzde 18'i kadın ve CHP de bunun bir tık altında.

Bunu mutlaka düzenlenmemiz gereğini yapmamız gerekiyor. Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi kurduk. Gölge kabinede 18 görevlendirme yaptık ve buradaki arkadaşlarımızın yarısı kadındır. AK Parti ise sadece aile bakanlığında bir kadın bakan görevlendiriyor. Bunun anlamı kadının sadece aileden sorumlu olabileceği düşüncesidir.

Emeklilerin en az asgari ücret kadar maaş alması gerektiğini söyledik. Bunu önerge olarak Meclis'e getirdik ama AK Parti ve MHP buna yanaşmıyor. Bütün emeklilere AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet ediyorum.

OSMAN GÜRÜN YENİDEN ADAY OLMAYACAK

CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya. Osman Gürün, 'Muğla'nın ağabeyi olarak bayrağı teslim ediyorum' dedi. Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun

Belediye başkanlarından oluşturacağımız bir heyet genel merkezimizde, belediyecilik üzerine tecrübelerini anlatacak. Bu bir ayrılık değil, ayrıca bir kavuşma var. Uzun yıllar Bolu'ya hizmet eden Tanju Özcan, yeniden aramızda. (Salonda bulunan Özcan'a döenerek) Hoş geldiniz başkanım. Tüm gençlere, kadınlara sesleniyorum. Belediye meclisleri için de aday olun, ben sizi destekliyorum.

"DEVLET ELİYLE ÇALIŞANIN CEBİNDEN PARA ÇALINIYOR"

Dün enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre yüzde 62, ENAG'a göre yüzde 129. Baş harfleriyle 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu' enflasyonu yüzde 62 olarak belirliyor. Yarın emeklinin, çalışanın zammı bu rakamlarla belirlenecek.

Devlet eliyle çalışanın cebinden para çalınıyor. Cebinizden paranızı alanlara mart ayında oy vermeyin.

"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Gelelim ittifaklar meselesine. Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve iş birliği yapmasını savundum. 'İttifak' kelimesini kullanmadım o kelime yıprandı. Bunun için siyasi muhataplarımıza çağrılar yaptık. 30 Kasım'da Sayın Akşener'i ziyaret ettik. 81 ilde aday çıkarma konusunda GİK kararının gözden geçirilip geçirilmeyeceğini önerdim. Ne teklif ediyorsunuz diye sorulduğunda, 'Bir masa kuralım ve birbirimize kazandıralım. Türkiye'ye kazandıralım' dedik. Çok kıymetli ev sahipliği yaptılar. Kendileri GİK'e götüreceklerini söylediler.

Alınacak iki karara da saygılıyız demiştim. Bu saygıyı sürdürüyoruz. Gittiğimiz tüm ilçelerde ilçe başkanlarını kendi ilçe başkanlarımız gibi ziyaret ettik. İyi Parti seçmeni Atatürk'ü, bayrağını seven çok iyi insanlar aynı bizim gibi insanlar. Eski dosttan düşman olmaz. İYİ Parti, iyi insanların partisidir. Geçmişte birçok başarı elde ettiğimiz, gelecekte de çok şeyi birlikte başaracağız bir partidir. Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız.

İstanbul'u Katar'a pazarlamasınlar, Ankara'yı parsel parsel satmasınlar diye bütün milletimizle işbirliği yapacağız."