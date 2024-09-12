Özgür Özel, İzmir'den Erdoğan'a seslendi: "Gerginlik ve çatışma hesaplarını bırak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Belediyesinin Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdiği toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, her iki kişiden birinin oyunu aldığı Bornova ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Sarnıç köyünde cami temel atma törenine katıldığını anımsatan Özel, "Üst tarafı Mescidi Aksa'yı model alan bir camiyle hem Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Seçimlerden önce sıkışınca 'Efendim bunlar gelirse bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat, camiyi de açıyoruz ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesi ve inancına ne doğduğu yere ne etnik kökenine göre değil hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz. CHP budur." diye konuştu.

Özel, hükümetin enflasyonu tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini ancak tek haneli rakamın hedefleri arasında olmadığını savunarak vatandaşların zammı TÜİK'in belirlediği orana göre aldığını, bunun da emekliyi, asgari ücretliyi ve çalışanları üzdüğünü dile getirdi.

İktidarın ekonomiyi iyi yönetemediğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin geleceğine yönelik doğru işler yapmamaktadır. Bu iktidarın artık süresi dolmuştur. Ülkeye verebilecek hiçbir şey yoktur. Bu işin çaresi CHP iktidarıdır. Asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceğiz. Buradan Tayyip Bey'e bir kez daha söylüyorum. Yanındakiler seni yanıltıyor. Diyorlar ki 'efendim Türkiye'de kavga olursa biz kazanırız, kavga olmazsa CHP kazanır. Kavga çıkaralım, kazanalım.' Kavgadan ne AK Parti kazanır, ne de CHP kazanır ama bütün millet kaybeder. Onun için buradan bir kez daha söylüyorum. Sağındaki solundaki akıl verenleri bırak, yeterince bu ülkeye hizmet ettin. Bu sana yeter, bundan sonrasıyla ilgili bu kötü plan ve oyunları, gerginlik, çatışma hesaplarını bırak. Bu ülke artık kavga, gerginlik, sürtüşme istemiyor. Bu insanlar kardeşlik, barış, kol kola girmek ve geleceğe umutla bakmak istiyor."

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek sosyal market, kent lokantası ve parkların açılışını yaptı.