Özgür Özel İzmir'e çağrı yapmıştı: Miting alanı ablukaya alındı

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'de miting düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Özel, yaşanan hukuksuzluklara karşı İzmir'de miting düzenleneceğini açıklamış ve bütün yurttaşlara çağrı yapmıştı.

Özgür Özel, bugün saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitingle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

VALİLİK YASAKLADI

İzmir Valiliği ise mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi. CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

MİTİNG ALANI ABLUKADA

Bunun üzerine mitinge 1 saatten fazla vakit varken Cumhuriyet Meydanı kapatıldı. Mitingin engellenmesi için alana çok sayıda çevkit kuvvet ekibi ve TOMA getirildi, barikat kuruldu.

CHP'liler ise ablukaya rağmen miting alanına gelmeye devam ediyor.

Miting alanına gelen CHP'liler, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hain Kemal", "Seçilmiş başkan Özgür Başkan", "Direne direne kazanacağız" ve "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları atıyor.

ÖZEL TBMM'YE YÜRÜMÜŞTÜ

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel merkezin boşaltılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe sunmuştu.

Pazar öğle saatlerinde genel merkeze gelen polis ekipleri demir kapıyı kırarak binaya girmiş ve içeride bulunan CHP'lileri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederek dışarı çıkarmıştı.

CHP Genel Merkezi'nin polis şiddetiyle boşaltılmasının ardından Özgür Özel TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradan devam edeceğini duyurmuştu.