Özgür Özel İzmir'e çağrı yapmıştı: Miting alanı ablukaya alındı, polis müdahale etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, bugün İzmir'e geldi.

MİTİNG ALANI ABLUKAYA ALINDI

Özel'in yurttaşları saat 12.00'de Cumhuriyet Meydanı'na çağırması üzerne ilk olarak mitinge 1 saatten fazla vakit varken Cumhuriyet Meydanı kapatıldı. Mitingin engellenmesi için alana çok sayıda çevkit kuvvet ekibi ve TOMA getirildi, barikat kuruldu.

CHP'liler ise ablukaya rağmen miting alanına gelmeye devam etti.

Miting alanına gelen CHP'liler, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hain Kemal", "Seçilmiş başkan Özgür Başkan", "Direne direne kazanacağız" ve "Özgür Başkan özgür Türkiye" sloganları attı.

MÜDAHALE BAŞLADI

Mitinge katılmak için toplanan kalabalığın alana girmesini engelleyen polis, yurttaşlara tazyikli suyla müdahale etti.

Bu sırada bir yurttaş tazyikli su sıkan TOMA'nın üzerine çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL ALANA GELDİ

Mitinge gelmeden önce İzmir'de havaalanında kısa bir açıklama yapan Özgür Özel, daha sonra alana geldi. Özel, kalabalık tarafından "Özgür Başkan" sloganlarıyla karşılandı.

Alanın barikatlarla kapatılmasının ardından Özgür Özel, beraberindekilerle birlikte CHP İzmir İl Başkanlığı'na doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe çevredeki yurttaşlar da katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLET BİZİ NEREDE BEKLİYORSA ORAYA GİDERİZ

Özgür Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda kısa bir açıklama yaptı. Bir miting değil 'bayramlaşma programı' olarak bir araya gelmek istediklerini ifade eden Özgür Özel, polis ablukasına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Partililerle bayramlaşmak istemiştik. Planlanmış bir miting yok. O yüzden izin başvurusuna gerek yok. İl başkanlığımızın hemen yanında o meydan. Barikatlara falan gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. Normal günlerden geçmiyoruz. Hâlâ idrak edemiyorlar. Halk, partililer bir şey istiyorsa, demokrasi budur, o olur. Ak Parti'ye iktidarı kazandıran ve iktidarda tutan da odur, götürecek olan da odur. Sen buraya kadar gelip de iktidardan gitmemek için başka yollara girersen ya da partini yıllarca seçilerek yönetip de seçim kaybedince başka yollara gidersen işte bunun millette karşılığı olmaz. Ben gücümü demokrasiye ve halka olan gücümden alıyorum. Halkla hareket edenlerin coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. İzmirliler neredeyse orada selamlaşıp bayramlaşırız. CHP'nin iktidar yürüyüşünü durduramayacaklar."

GÜZELBAHÇE OPERASYONUNA TEPKİ

Özgür Özel, İzmir’de Güzelbahçe Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Hızla savcılığa çıkarılmasını bekliyoruz. Bir belediye başkanını sabah saatlerinde gözaltına almak siyasi bir operasyondur. Melih Gökçek'in yolsuzlukları kendi partisi tarafından bile kabul ediliyorken bir kez bile gözaltına aınmamışsa sizin burada yaptığınız siyasi bir operasyondur. Biz memnuniyet anketleri yaptık. İzmir’de de yaptık. Memnun olunan ilçeler vardı. Tereddütlü ilçeler de vardı. Bir yıllık hizmetin sonunda İzmir’de memnuniyet anketinde en yüksek çıkan ilçe Güzelbahçe’ydi ve Mustafa Başkan’dı. Bugünkü husumet Güzelbahçe’deki geçen sene yüzde 70’i aşan ve bugün de çok daha üzerine çıkan iyi belediyeciliğidir."

CUMHURİYET MEYDANI'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Özel, 'mutlak butlan' kararıyla başlayan hukuksuzluklara karşı bugün saat 12.00'de İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geleceklerini açıklamış ve bütün yurttaşlara çağrı yapmıştı.

VALİLİK YASAKLADI

İzmir Valiliği, mitingin Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması talebini reddetti. Valiliğin, meydana ‘kısıtlı sayıda kişi alınabileceği’ gerekçesiyle miting için Gündoğdu Meydanı’nı işaret ettiği belirtildi. CHP tarafı ise miting adresinde değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

ÖZEL TBMM'YE YÜRÜMÜŞTÜ

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel merkezin boşaltılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki gün üst üste dilekçe sunmuştu.

Pazar öğle saatlerinde genel merkeze gelen polis ekipleri demir kapıyı kırarak binaya girmiş ve içeride bulunan CHP'lileri biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederek dışarı çıkarmıştı.

CHP Genel Merkezi'nin polis şiddetiyle boşaltılmasının ardından Özgür Özel TBMM'ye yürümüş ve çalışmalarına buradan devam edeceğini duyurmuştu.