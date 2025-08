Özgür Özel "kanıtlarım var" diyerek açıkladı: "İBB davası borsası oluşturuldu"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki adresi Tuzla olurken, halk Tuzla Sahil İTÜ Denizcilik Fakültesi önünde bir araya geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den mesaj gönderdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20.50 | ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: BÜTÜN TÜRKİYE'DEYİM, SEN NERDESİN ERDOĞAN? SEN NERDESİN!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tuzla'dan Türkiye'nin gözünün içine baka baka söylüyorum ki arkadaşlarımız masumdur, Ekrem Başkan masumdur. Ancak karşımızda bir iftira çetesi vardır. Birazdan da onun maskesini düşüreceğiz Tuzla'da" diye konuştu.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart sürecinin başında kendisine yönelik "30 gün sonra insan içine çıkamayacaklar" ifadesini hatırlattı ve "Erdoğan'a sesleniyorum, 'insan içine çıkamayacaksın dedin 30 gün sonra', 140 gün sonra ben Tuzla'dayım, Yozgat'tayım, Konya'dayım, Van'dayım, Mersin'deyim, bütün Türkiye'deyim, sen nerdesin Erdoğan? Sen nerdesin! Sokağa çıkabilir mi? Pazar gezebilir mi? Esnafın hatrını sorabilir mi? İşte bu yüzden artık o salon adamı Erdoğan; kendi atadıklarına kendini alkışlattıran, serin salonlarda oturan ama artık sokağa çıkamayan Erdoğan, çık karşımıza. Cesaretin varsa 2 Kasım'da sandığı getir" dedi.

SAHTE DİPLOMA ÇIKIŞI

Sahte diploma iddialarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "İspatlayamadıkları iftiraları gerçekmiş gibi duyuranlar 9 aydır bu ülkede bu skandalı örtüyorlar. Neden yapıyorlar bunu? AK Parti rejiminin pislik paçasından akmaktadır. Bunu gizliyorsun çünkü bunun içinde Osmanlı torunuyum diyen şarlatan burada, bakan yardımcın bu sistemle almış toplam 10 diploma, övünerek yazmış... Operasyon sabahı 6 lisans diplomasını özgeçmişinden kaldırmış. Ne tarafa gitsen AK Parti'yle ilintili birilerinin buradan aldıkları belgelerle yükseldikleri, önemli makamlara geldikleri, önemli görevlere geldikleri bir süreç yaşandı. O kadar ki uyuşturucu satan, evlatlarımızı zehirleyen torbacıyı bu diplomayla narkotik şube müdürü yaptı bu namussuzlar" dedi.

"SAVCI VE AVUKATLAR DA VAR... İBB DAVASI BORSASI OLUŞTURULDU, KANITLARIN ELİMDE OLDUĞUNU İLAN EDİYORUM"

Özgür Özel, konuşmasında çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Özel, "İBB Davası Borsası" oluşturulduğunu, işin içinde avukat ve savcıların olduğunu söyledi ve "Elimde kanıtlar var" dedi. Özel, elindeki belgeleri yarın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na vereceğini açıkladı.

Özel şöyle konuştu: "Namuslu insanlara hiçbir kanıt yokken iftira attıranlar şimdi onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapılıp bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp 'beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım, şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin İstanbul Büyükşehir Belediye davası borsası oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum. Bir avukatın, adı M.Y., tam mı söyleyeyim? Mehmet Yıldırım... Bir avukatın, gezip şirketleri, sana da şu gelebilir bu gelebilir, şöyle yaparsan seni kurtarırım dediğini. Bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini (dekont elde), bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini -tarih belli, saat belli, dekont belli, kamera kayıtları orada- ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerini, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek dediğini, bu dediğinin gerçekten de o gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptığını, yetmez bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştüğünü bilmiyorum, bilmiyorum... Elimde kanıtım var. Bunu yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na veriyorum."

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hani 560 milyar dolar rüşvet var dediler ya Ekrem Başkan'a... Bir kör kuruşu ispat edemediler. Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. Samimi çağrımdır: HSK'ye yarın, tarih gün, saat dekont vereceğiz. HSK'ye avukatın 40 dakikalık whatsapp görüşmesinin ses kaydının dökümünü vereceğim. HSK, o döküme göre işlem başlatır ve kanıta ulaşmak isterse ses kaydı HSK'nin elindedir, emrindedir. Bu işi, ayrıca şu şekle döndürmüşler: Bir evde arama yaparken sarı bir zarf, 10 bin dolar mı, 15 bin dolar mı, adamın parası... 4 ay sonra birisine 'senden şu ifadeyi istiyorum; o kişiye sarı zarfı ben verdim de, rüşvet olarak verdim de, şirketini kurtar.' Yani eldeki eski ifadelerden şimdi yalancı şahitlerle yalandan ispat, delil üretmeye çalışan, FETÖ'cülerin önceden yaptığını şimdi bu aşamada yapmaya çalışan, eline yüzüne bulaştırmış, harama bulaşmışlara teslim olursak namerdiz."

"BİZ YARGIDAN DEĞİL ÇETEDEN BIKTIK, ÇETEDEN"

Özel, iddianın gündemindeki avukatı Barolar Birliği'ne, savcıyı ise HSK'ye şikayet edeceklerini bildirdi. "Eğer gerçekten bir soruşturma açılırsa bu AK Toroslar çetesi dağıtılırsa. Doğru savcı, herkesin güvendiği, namuslu savcılar buraya yollanırsa, doğru heyetler oluşursa alnımız açık, canlı yayınlar açık, millet görecek doğruları, Türkiye'nin de o günden sonra önü açık" diyen Özel, şöyle devam etti: "Siyasi partilere sesleniyorum. Örneğin önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül talep etsin bilgileri belgeleri verelim. Mevcut Adalet Bakanı bu çeteden rahatsız, cesaret göstersin hep beraber dağıtalım. Biz yargıdan değil, çeteden bıktık arkadaş, çeteden bıktık, çeteden!"

BAHÇELİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Özel, davanın başsavcısının Boğaz'daki evinin tadilat maliyetinin bugünkü parayla 56 milyon lira olduğu iddiasını gündeme getirdi ve "Nasıl oluyor bu? Öbür savcılar lojman dairesinde otursun, kirada otursun, bu operasyona gelenler villada otursun. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın" dedi.

Hadi açıklama yapın, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kamuoyuna duyurulur: Hiçbir savcımız hiçbir tutuklunun oğluyla, eşiyle telefon teması kurmamış, hiçbir savcımız bir avukat kanalıyla whatsapp'ta yazışmamış, sana pazartesi şunu getiriyorum, salı da şu ifadeyi verecek yazışmaları olmamış, hiçbir avukat ifade karşılığı para talep etmemiş 'bundan savcı beyin haberi var' dememiş, gösterdiği işler olup da bunu savcıyla ispat etmemiş, hiçbir savcımız bir avukatın telefonuyla bir tutuklunun ailesiyle görüşmemiştir' yaz bakalım göreyim hadi, yaz bakalım göreyim.

Özel, Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Buradan Devlet Bey'e sesleniyorum; Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir duruma sessiz kalmaması gerektiğini, bu pisliğin temizlenmesi gerektiğini; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu düzene itiraz edecek namuslu insanlarına sesleniyorum, gelin çeteyi dağıtın, liyakatlı savcılar gelsin, alnımız açık hesap vereceğiz. Hodri meydan!"

ANKARA MERKEZLİ SİYASET: "DAĞIT ÇETEYİ GELELİM"

Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ankara merkezli siyaset" çağrısına verdiği yanıtta ise şunları söyledi:

"Bana Erdoğan ikide bir diyor ki 'Ankara merkezli siyaset yap.' Dağıt çeteyi, içimiz rahat etsin gelelim. Bana diyor ki 'Ekrem'i, Muhittin'i, Zeydan'ı bırak, Mehmet Murat Çalık'ı bırak, Ankara merkezli siyaset yap.' Buradan açıkça çağırıyorum, çete merkezli değil adalet merkezli siyasete gel Erdoğan.

20.30 | İMAMOĞLU: KARŞILARINDA ONLARI HER SEÇİMDE SANDIĞA GÖMMÜŞ BİR ADAY OLUNCA ÇAREYİ DİPLOMA İPTALİNDE, İFTİRALARA DAYALI SORUŞTURMALARDA ARIYORLAR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumak üzere otobüse geldi. İmamoğlu, "Bizimle icraatta, hizmette yarışamadıkları için sandıkta karşımıza çıkmaya korkuyorlar. O korkuyla bizleri tutsak edip koltuklarını korumaya uğraşıyorlar. Karşılarında onları her seçimde sandığa gömmüş bir aday olunca çareyi diploma iptalinde, yalanlara iftiralara dayalı soruşturmalarda arıyorlar" dedi.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Aziz şehir İstanbul’un bir ucundan bir ucuna, Silivri’den Tuzla’ya selam olsun. İstanbul’umuzun kendine has, güzel ilçesi Tuzla’nın güzel insanları, kıymetli hemşerilerim… Güler yüzlü hanımefendilerimiz, kıymetli beyefendilerimiz, sevgili gençler ve güzel çocuklar; merhaba! Tuzla, tam 32 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyeciliğine kavuştu, icraatçı ve halkçı kimliğiyle tanıştı. Tuzlalılar, İstanbul’un en genç belediye başkanlarından Eren Ali Başkanımıza yürekten güvendi. Onun enerjisiyle, azmiyle Tuzla’ya canla başla hizmet edeceğine inandı. O da sağ olsun sizlerin güvenini hiç boşa çıkarmadı, çıkarmayacak.”

“2019’DAN BU YANA TUZLA’DA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİK”

“Biz, 2019’dan bu yana Tuzla’da çok şey değiştirdik. Bu değişimi en çok ve en derinden sizler yaşadınız, sizler hissettiniz. Tuzla’ya kreşler açtık ve okul öncesi eğitim imkanlarına ulaşmada yaşanan büyük adaletsizliği bitirmeye çalıştık. Kreş çağında çocuğu olan annelere iş bulup, çalışabilmeleri için fırsat sunduk. Kent Lokantası açtık ve ağır ekonomik koşullar yüzünden yeterince beslenemeyen, sağlıklı, kaliteli gıdaya bütçesi yetmeyen vatandaşlarımızın yanında olduk. Bölgesel İstihdam Ofisimizi hizmete sunduk. Başta gençler, kadınlar olmak üzere, Tuzlalı hemşerilerimizin işe yerleşmelerine aracılık ettik. KİPTAŞ sosyal konutlarımızla, çok değerli bir konut edinme modelini hayata geçirmeye başladık. Hem de iktidarın bütün engellemelerine rağmen. Tuzla için yaptıklarımızın listesi çok uzun. Çünkü milletin parasını millete verirseniz, bir avuç azınlığa değil, milletin tamamına hizmet ederseniz, daha önce görülmemiş kadar çok icraat yaparsınız, iş üretir, hizmet sunarsınız.”

“KARŞILARINDA, ONLARI HER SEÇİMDE SANDIĞA GÖMMÜŞ BİR ADAY OLUNCA…”

“Bizimle icraatta, hizmette yarışamadıkları için, sandıkta karşımıza çıkmaya korkuyorlar. O korkuyla bizleri tutsak edip, koltuklarını korumaya uğraşıyorlar. Karşılarında, onları her seçimde sandığa gömmüş bir aday olunca, çareyi diploma iptalinde, yalanlara, iftiralara dayalı soruşturmalarda arıyorlar. Devletimizi sahte diploma çeteleri karşısında aciz hale düşürenler, benim usule, hukuka uygun diplomamı iptal ettirmek için üniversiteye, yargıya baskı yapıyorlar, hakimleri değiştirip duruyorlar. Diplomam hızla iptal edilsin diye üniversiteye yazılar yazıp, baskı yapan savcılık, benim ve arkadaşlarım hakkında, Ekim 2024’te başlattığı soruşturmayı sonuçlandırıp iddianameyi hala hazırlayamadı. Tam 9 aydır aradıklarını bulamadıkları için, ortada iddianame yok. O iddianame önümüze gelecek ve bütün iftiraları, kumpasları, yalanları bir bir yüzlerine vuracağız.”

“HAK YEMEYEN, HAKKINI DA YEDİRMEYEN MİLYONLAR KAZANACAK”

“Ne yapsalar boş. Bu iktidar için çareler tükendi. Gerçeklerden kaçamayacaklar. Sandığı milletten kaçıramayacaklar. Milli irade hükmünü verecek ve hak yerini bulacak. Hiç tükenmeyen umudumuz ve cesaretimizle… Herkesi bir ve eşit gören, iyilik dolu kalplerimizle… Herkes için her yerde adalet ve hürriyet isteyen tertemiz vicdanımızla biz kazanacağız. Durmayacağız, haykıracağız: Herkes için, her yerde; önce adalet, önce hürriyet! Hak yemeyen, hakkını da yedirmeyen milyonlar kazanacak. 86 milyonun birliği, kardeşliği kazanacak. Tek bir fani kişi kaybedecek, ilelebet yaşayacak olan bu aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”