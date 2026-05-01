Özgür Özel: Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıldönümünde Taksim'de olacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı Buluşması'na katıldı.

Özgür Özel, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Kadıköy'deyiz. Türkiye işçi sınıfını Kadıköy meydanından selamlıyoruz. Bugün DİSK'in ve bileşenlerinin, TMMOB'nin, TTB'nin ve KESK'in organize ettiği 1 Mayıs kutlamasına katıldık hep birlikte" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Bugün Türk-İş, Edirne'de, çarşamba günü ziyaret etmiştik. Hak-İş Bursa'da kutluyor, onu dün ziyaret edecektik genel başkanlarının cenazelerinden dolayı edemedik, önümüzdeki hafta edeceğiz. Türkiye işçi sınıfını bir bütün olarak selamlıyoruz."

"GELECEK YIL TAKSİM'DE OLACAĞIZ"

"Bugün son kez Kadıköy'de 1 Mayıs kutladığımızı umuyoruz" vurgusunda bulunan Özel, "Biraz önce hem siyasi partilerin genel başkanlarıyla, hem DİSK'in, KESK'in eş genel başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunduk. Seneye Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıldönümü ve artık Taksim'in yasak olmaması gerekiyor. Ümit ederiz, gelecek yıl 1 Mayıs'ta Türkiye'de iktidar da değişmiş olur. Değişmese bile 50'nci yılında mutlaka Taksim'de olmak gerekiyor. Bu talebi değil, bu kararlılığı ifade etmek isterim. Gelecek sene hep birlikte Kanlı 1 Mayıs'ın 50'nci yıldönümünde Taksim'de olacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'YE TEPKİ

AKP'ye tepki gösteren Özel, "Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi, 2010 yılında hem 1 Mayıs'ı hepimizin çoktandır istediği ve hep birlikte desteklediğimiz şekilde resmi tatil yapılmasından övünüyordu, hem de 'Taksim artık yasak değil' diyordu. Taksim'e 2 yıl sabredebildiler. 2 yıl sonra yasakladılar. 1 Mayıs'ı emekçilere zehir etmeye devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi, Taksim'i bir yasak alan olarak tutuyor" diye konuştu.

"ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK"

"İktidarımızda 1 Mayıs'lar gerçek bayram gibi kutlanacak" diyen Özel, "En başta emekçiler, hak ettikleri gibi 1 Mayıs'ı bayram görecekleri maaşlara sahip olacaklar. Örgütlenmenin önündeki tüm engeller kalkmış olacak. İsteyen herkes sendikalı, grevli toplu iş sözleşmeli sendikal haklara sahip olacak. 1 Mayıs hiçbir meydanın yasak olmadığı şekilde kutlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Özel, son olarak şunları kaydetti: "Ümit ediyoruz, işçinin, emekçinin düşmanı olan, karşısında yer alan, örgütlenmenin önündeki hiçbir engeli kaldırmayan ve her zaman örgütlenmeyi kısıtlamaya çalışan bu iktidardan en kısa zamanda kurtulacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem emekçilerin muhalefette oldukları son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz. Her geçen gün işçilerin çok daha iyi bir Türkiye’de yaşayacağı günlere yaklaşıyoruz. Zulüm devam ediyor, baskılar devam ediyor, saldırılar devam ediyor ama bir yandan da mücadelemiz devam ediyor. Bir kez daha Türkiye’deki tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyorum. Çok daha özgür çok daha güzel günlerde görüşmek üzere."