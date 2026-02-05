Özgür Özel, Karalar'ın tahliyesi üzerine konuştu: Karar sonuçta doğru karar ama 212 gündür yapılan yanlıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Halk TV canlı yayınında Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a verilen tahliye kararına dair konuştu. Karalar'ın 8,5 ay boyunca haksız biçimde tutuklu bulunduğunu belirten Özel, "Bugün verilen karar doğru bir karar ancak daha önce yapılanlar haksızdı" dedi.

Özel'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bugün verilen karar sonuçta doğru karar ama bundan önce yapılan, 212 gündür yapılan yanlıştı. Bundan 11 yıl önce Zeydan Karalar, kendisinden önceki belediyenin verdiği bir ihalenin ödemelerini yapıyor. Diyorlar ki; 'ödemeleri düzenli alamıyordu, sen ondan bir şey istedin, biriyle ilişkilendirdin, ondan sonra aldı.' Zeydan Karalar ilk günden ortaya çıkardı ki; belediye başkanı olduğu günden iddia edilen güne kadar da aynı düzende almış, sonrasında da aynı düzende almış. İşin enteresanı, ihale bitince bir daha oraya ihale de vermemiş ve o işleri kendi yapmaya başlamış.

Ama yani amaç Adana'da Zeydan Karalar efsanesine çelme çakmak olunca; amaç Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına yürüyüşüne, CHP'nin iktidar yürüyüşüne çelme çakmak olunca, şu deprem şehrinde iki kişiden birinin fazlasının oyunu alarak bir ilin tam mutabakatıyla neredeyse seçilen belediye başkanını bile aldılar götürdüler, sonra ev hapsine koydular. Yani Adıyaman'da 24 saatin 20 saatini Adıyaman için koşan Abdurrahman Tutdere'ye 'evde otur, Adıyaman'a hizmet etme' bile dediler bir süre yani. Burada bir iyi niyet yok, hukuk yok. Yoksa hani olsa bugünkü değerlendirme zaten teknik bir değerlendirme. Zeydan Karalar'a istenen cezayı verseler bile yatarı kalmadı çünkü. Neden? Suçun iddia edildiği tarih, Covid affı movid affı deyince yatarı yok zaten.

Esas 20 Şubat günü bu yargılamanın ilk safhasından sonra bir hukuki değerlendirmeyle bir karar yapacak. Bunun dışında 20 Şubat'a kadar bir ara karar beklemiyorum."

NAGEHAN ALÇI'YA TEPKİ

Özel, Nagehan Alçı'nın depremzedelere yönelik 'rehavet' sözlerine sert çıktı Özel şunları söyledi:

"Konteynerlarında çaresizlik var. Kimse kışın ortasında orada kalmak istemez. Bazısına ev çıkmış ama işi bozulmuş, nasıl çıksın? Adamda para yoksa nasıl çıksın eve? Ben bir gazeteciye kötü yorum yapmak istemiyorum ama bir hafta bu şartlarda yaşamaya davet edelim. Allah'ın gücüne gider. Bir gün kendi ananı, babanı o konteynerde bulursun. Bu konteynerdakilerin durumunu bilmeden A Haber stüdyolarında haber yapmayın. Bir insanlık meselesinden bahsediyoruz."

“İFTİRA ATMADIKLARI İÇİN CEZAEVİNDELER”

Genel Başkan Özel, yeni tahliyeler beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Bu ara karar zaten, arkadaşlarımızın hakları olan aylık tutukluluk incelemesine denk gelen 6 Şubat günü, yani en geç yarın kurması, yapması gereken ara karar. Onu yaptı. Esas 20 Şubat günü, bu yargılamanın ilk safhasından sonra bir hukuki değerlendirmeyle bir karar verilecek. Bunun dışında 20 Şubat’a kadar ben bir ara karar beklemiyorum. Yine de hukukçu arkadaşlar daha iyisini bilir. Ama 20 Şubat günü itibarıyla veya bir gün öncesi ya da bir gün sonrası bu birinci kısım yargılama ile ilgili bir karar verecek. Ben orası; hem Ceyhan ve Seyhan için, hem Utku Caner Çaykara için, dün savunmasını gördünüz Rıza Akpolat için… Rıza Akpolat’ı buldukları herkesle, ailesiyle, her şeyle tehdit edip Rıza‘ya iftira attırıyorlar. Ama bir tane kanıt yok ortada, bir kör kuruş yok. 700 yıla yakın istendiği için söylüyorum; Rıza kardeşimiz orada şunu söyledi gözlerinin içine baka baka. ‘Bana’ dedi, ‘Avukat yolladılar. Dediler ki ‘CHP’nin kurultayı ile ilgili iftira at, hemen çık.’ Atmadığım için buradayım.’ Rıza Akpolat partililiğinden dolayı orada duruyor. Çok net bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayını çok denediler, olmadı. Rıza Akpolat’a 700 yıl koyuyor, sonra bir avukat yolluyor ki o avukatın ismi ortaya çıktığında savcı bir harekete geçsene ‘Hangi avukat bu?’ diye. Herkes görecek. Geçtiğimiz günlerde de danışıklı dövüş mü yapıyorlar, yoksa o onu mu kandırıyor? Sabah gazetesinde Ekrem İmamoğlu’na güya arada 25 metre olan ve bütün herkesin tanık olduğu bir yerde ters bir hareket yaptığı iddia edilen gazeteci arkadaşla ilgili… Oysaki ‘Sağ ol Başkanım’ demiş sadece. İftira eden avukat. Ya da ben gazeteci arkadaşı ziyaret ettim. Başta, sonda kucaklaştık. Tepemizde kamera. ‘19 Mart’tan sonra mucize yarattınız Başkanım’ dedi. Güya bana demiş ki ‘Yer değiştirebilirsin, hapse düşebilirsin’ bir sürü şey... O iftiraları atan avukat Rıza Akpolat’a da gidip ‘Kurultay davasında yalan at. Serbest kal’ diyen avukat. Bunların hepsinin yargılandığı gün ancak ‘Oh’ diyeceğim. Hepsini biliyorum, hepsini takip ediyorum. O Sabah gazetesindeki karış karış iftira atanı da biliyorum. Onun dayanak gösterdiği avukatın da neler karıştırdığını, ne olduğunu biliyorum. Hepsinden hesabı sorulacak. Ama sabırla, dirençle, adım adım hem adaleti, hem sandığı koruyacağız. Bu işleri eninde sonunda sandık paklayacak, bunu söyleyeyim yani.”